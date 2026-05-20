Ksiądz Kazimierz Sowa na dywaniku za wpis o Tomaszu Sakiewiczu Fot. Facebook.com / Kazimierz Sowa

Ksiądz Kazimierz Sowa skomentował w sieci interwencję policji w domu Tomasza Sakiewicza. Metropolita warszawski, abp Adrian Galbas, uznał te słowa za "niedopuszczalne", a nakaz usunięcia wpisu to może być dopiero początek konsekwencji dla duchownego.

Chodzi oczywiście o piątkową akcję mundurowych w mieszkaniu szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza. Służby zjawiły się na miejscu po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym zagrożeniu ludzkiego życia. W trakcie działań funkcjonariusze m.in. skuli kajdankami asystentkę Sakiewicza. Właśnie do jej obecności w mieszkaniu odniósł się na Facebooku ksiądz Kazimierz Sowa – znany duchowny i publicysta, który regularnie wchodzi w polemiki z prawicowymi środowiskami. Niedawno duchowny zakpił też z influencerów w Dubaju.

Wpis ks. Kazimierza Sowy po akcji w domu Sakiewicza. Abp Galbas wzywa duchownego

"...to mówicie, że asystentki redaktorów, zwłaszcza naczelnych, mają obowiązek świadczenia pracy w systemie 24/7 ze szczególnym uwzględnieniem przebywania w ich, tzn. owych redaktorów, mieszkaniach prywatnych? Ciekawe, byłem red. nacz. długie lata, ale nie wiedziałem" – napisał ks. Sowa.

Sarkastyczny komentarz księdza wywołał niemałe oburzenie. O oficjalne stanowisko w sprawie tych słów TV Republika zwróciła się do Archidiecezji Warszawskiej, na której terenie pracuje ks. Kazimierz Sowa. Reakcja władz kościelnych w stolicy była wyjątkowo szybka.

Biuro Prasowe archidiecezji poinformowało, że arcybiskup Adrian Galbas uznał facebookowy wpis podwładnego za całkowicie "niedopuszczalny" i w trybie natychmiastowym nakazał jego skasowanie. Post rzeczywiście błyskawicznie zniknął z profilu duchownego, jednak na tym sprawa się nie kończy.

Jak przekazały służby prasowe kurii, ksiądz Sowa otrzymał już oficjalne wezwanie do stawienia się w siedzibie Archidiecezji Warszawskiej na rozmowę z abp. Galbasem.

Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza

Przypominamy, że w piątek 15 maja w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika pojawiła się policja. Tomasz Sakiewicz od razu oświadczył w serwisie X, że funkcjonariusze mieli działać nielegalnie. Argumentował to brakiem powodu do interwencji, niską wiarygodnością komunikatów o zagrożeniu i brakiem imienników wraz z numerami na mundurach policjantów. Sakiewicz określił działania policji mianem "użycia siły", dziwił się też, dlaczego go nie wylegitymowano. Sam później przyznał w mediach społecznościowych, że gdy weszła policja, szykował się do wyjścia – był wówczas ubrany jedynie w koszulkę i bokserki.

"Reżim Tuska prześladuje TV Republika", "Nękanie i zastraszanie dziennikarzy Republiki i ich rodzin – seria przestępczych incydentów" – tak zdarzenie przedstawiała natomiast sama stacja Sakiewicza. Z kolei według stanowiska funkcjonariuszy ich działanie było w pełni uzasadnione. "Jeszcze raz podkreślamy, że to informacja o realnym zagrożeniu życia i potrzeba jego ochrony determinowała zdecydowany sposób prowadzenia interwencji przez wysłany na miejsce patrol" – poinformowali mundurowi.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, na antenie TV Republika wyemitowano materiał, w którym ujawniono nazwisko oraz zdjęcie funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe w trakcie piątkowej interwencji w domu Sakiewicza po fałszywym alarmie. Na tzw. pasku pojawił się napis o treści: "[Imię i Nazwisko], funkcjonariusz Kierwińskiego, złamał prawo. Skoordynowany atak reżimu Tuska na Republikę".