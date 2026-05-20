OPP na A6 faktycznie okazał się błędnie działać. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Shutterstock

Doniesienia kierowców, którzy otrzymali mandaty na odcinku A6 między Węzłem Rzęśnica a Węzłem Szczecin Dąbie, zostały oficjalnie potwierdzone. Okazuje się, że urządzenie odcinkowego pomiaru prędkości faktycznie nie działało poprawnie. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał nam, co dalej z wadliwie wystawionymi karami.

Redakcja naTemat.pl otrzymała odpowiedź od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ws. zawyżania prędkości przez OPP na A6 pod Szczecinem.

"W związku z ujawnieniem nieprawidłowości dokonywania pomiarów przez odcinkowy pomiar prędkości działający na autostradzie A6 Szczecin–Rzęśnica, procedowanie spraw wykroczeń, które zostały zarejestrowane w okresie od 29.04.2026 od godziny 12:00 do dnia 4.05.2026 do godziny 9:27. zostało wstrzymane" – zgłasza urząd.

"Osoby i podmioty, do których zostało już wysłane wezwanie, otrzymają informację o zakończeniu czynności w sprawie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu CANARD nie mógł wcześniej zapobiec" – informuje GITD.

Oznacza to, że podejrzenia kierowców (wsparte silnymi dowodami z tachografów) okazały się słuszne. Błąd techniczny fałszował rejestrowaną prędkość przez 6 dni. Usterka jest naprawiona, a czynności służb zostały wstrzymane.

Kierowcy, których dotyczył wadliwy pomiar, mogą odetchnąć ze spokojem

Jak przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego: "Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar nie została ukarana mandatem karnym".

Choć odczyty z tachografów pewnie stanowiłyby skuteczną linię obrony w sądzie, konieczność przechodzenia procedur w ramach systemu sprawiedliwości byłaby dla kierowców (szczególnie tych zawodowych) niezwykle uciążliwa.

Warto odnotować, że dla kierowcy zestawu ciężarowego różnice pomiarowe rzędu 6–7 km/h to prawdziwa przepaść, od której może zależeć nałożenie bezwzględnej kary. Szczególnie że część kierowców pokonywała tę trasę w okresie "usterki" OPP wielokrotnie.

Potencjalna utrata praw do kierowania pojazdami dla wielu osób, które niesłusznie zostały "skazane" przez wadliwy OPP, mogła oznaczać całkowite odcięcie głównego (a często i jedynego) źródła utrzymania.

OPP to prawdziwy bat na kierowców, a mandaty są potężne

Niektóre z nich mają ponad 15 kilometrów długości. Kierowcy, którzy jeżdżą nieprzepisowo, mają coraz bardziej pod górkę z unikaniem odpowiedzialności za swoje "wyczyny" na drodze.

Aktualny taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Do 10 km/h – 50 zł + 1 punkt karny. 11–15 km/h – 100 zł + 2 punkty karne. 16–20 km/h – 200 zł + 3 punkty karne. 21–25 km/h – 300 zł + 5 punktów karnych. 26–30 km/h – 400 zł + 7 punktów karnych. 31–40 km/h – 800 zł / 1600 zł (recydywa) + 9 punktów karnych. 41–50 km/h – 1000 zł / 2000 zł (recydywa) + 11 punktów karnych. 51–60 km/h – 1500 zł / 3000 zł (recydywa) + 13 punktów karnych. 61–70 km/h – 2000 zł / 4000 zł (recydywa) + 14 punktów karnych. 71 km/h i więcej – 2500 zł / 5000 zł (recydywa) + 15 punktów karnych.