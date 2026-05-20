Doniesienia kierowców, którzy otrzymali mandaty na odcinku A6 między Węzłem Rzęśnica a Węzłem Szczecin Dąbie, zostały oficjalnie potwierdzone. Okazuje się, że urządzenie odcinkowego pomiaru prędkości faktycznie nie działało poprawnie. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał nam, co dalej z wadliwie wystawionymi karami.
Redakcja naTemat.pl otrzymała odpowiedź od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ws. zawyżania prędkości przez OPP na A6 pod Szczecinem.
"W związku z ujawnieniem nieprawidłowości dokonywania pomiarów przez odcinkowy pomiar prędkości działający na autostradzie A6 Szczecin–Rzęśnica, procedowanie spraw wykroczeń, które zostały zarejestrowane w okresie od 29.04.2026 od godziny 12:00 do dnia 4.05.2026 do godziny 9:27. zostało wstrzymane" – zgłasza urząd.
"Osoby i podmioty, do których zostało już wysłane wezwanie, otrzymają informację o zakończeniu czynności w sprawie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu CANARD nie mógł wcześniej zapobiec" – informuje GITD.
Oznacza to, że podejrzenia kierowców (wsparte silnymi dowodami z tachografów) okazały się słuszne. Błąd techniczny fałszował rejestrowaną prędkość przez 6 dni. Usterka jest naprawiona, a czynności służb zostały wstrzymane.
Kierowcy, których dotyczył wadliwy pomiar, mogą odetchnąć ze spokojem
Jak przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego: "Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar nie została ukarana mandatem karnym".
Choć odczyty z tachografów pewnie stanowiłyby skuteczną linię obrony w sądzie, konieczność przechodzenia procedur w ramach systemu sprawiedliwości byłaby dla kierowców (szczególnie tych zawodowych) niezwykle uciążliwa.
Warto odnotować, że dla kierowcy zestawu ciężarowego różnice pomiarowe rzędu 6–7 km/h to prawdziwa przepaść, od której może zależeć nałożenie bezwzględnej kary. Szczególnie że część kierowców pokonywała tę trasę w okresie "usterki" OPP wielokrotnie.
Potencjalna utrata praw do kierowania pojazdami dla wielu osób, które niesłusznie zostały "skazane" przez wadliwy OPP, mogła oznaczać całkowite odcięcie głównego (a często i jedynego) źródła utrzymania.
OPP to prawdziwy bat na kierowców, a mandaty są potężne
Odcinkowe pomiary prędkości coraz gęściej stawiane są na polskich drogach. Niedawno ruszył nowy odcinkowy pomiar prędkości na S8 pod Warszawą, który już sypie mandatami, a w Wielkopolsce uruchomiono najdłuższy OPP w Polsce – już działa, a podczas przejazdu można zapomnieć, że mierzy nam prędkość.
Niektóre z nich mają ponad 15 kilometrów długości. Kierowcy, którzy jeżdżą nieprzepisowo, mają coraz bardziej pod górkę z unikaniem odpowiedzialności za swoje "wyczyny" na drodze.
Aktualny taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości
Sprawdź więc lepiej, gdzie są odcinkowe pomiary prędkości. Nic dziwnego, że nie wszystkim się to podoba – nowy odcinkowy pomiar prędkości rozwścieczył kierowców, którzy chcą zmian w zakresie dopuszczalnych limitów. Jednak fakty są takie, że już nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadziła mandaty do 5 tys. zł, a teraz na kary z OPP naprawdę mogą zaboleć w portfel:
Co więcej, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje dodatkowo zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.