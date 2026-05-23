Nie milkną echa sprzeciwu Senatu wobec referendum Karola Nawrockiego. Głos zajął marszałek Włodzimierz Czarzasty. Fot. Flickr.com / Kancelaria Sejmu

– Panie Prezydencie. U ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy – z taką diagnozą zwrócił się Włodzimierz Czarzasty do Karola Nawrockiego. Wypowiedź związana jest ze sprzeciwem wobec inicjatywy referendalnej ze strony Senatu, a także ogólną oceną polityki prezydenta wydaną przez marszałka Sejmu. Lider Lewicy w ostrych słowach wypowiedział się o kompetencjach głowy państwa.

– Jedną z miar polityki jest skuteczność – ocenia marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w wypowiedzi kierowanej do prezydenta Karola Nawrockiego 23 maja 2026 roku. Nagranie zostało udostępnione na Facebooku i na X.

– Referendum, które pan planował, nie będzie, bo Senat się nie zgodził – zauważył lider Lewicy. – Ustawy, które Pan kieruje do Sejmu, są do Pana odsyłane, bo są niechlujnie napisane przez ludzi, którzy nie umieją tego zrobić – kontynuuje w nagraniu marszałek.

Polityk odniósł się również do weta prezydenckiego ws. unijnej pożyczki SAFE i do powołania Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie RP.

– Zawetował pan SAFE, a mimo to rząd do Polski sprowadził 186 miliardów złotych. Zmian w konstytucji nie będzie, bo nikt nie będzie zmieniał zapisów konstytucji z ludźmi, którzy tę konstytucję łamią – wylicza Włodzimierz Czarzasty, by skwitować swoją wypowiedź precyzyjną opinią: – Jednym słowem, jest pan politykiem nieskutecznym.

Nie jest to pierwsze tego typu starcie obu polityków – wcześniej Czarzasty zmiótł Nawrockiego ws. WSI, zarzucając mu lekkomyślne podejście do tajemnicy państwa.

Druga strona medalu, zasługi Karola Nawrockiego według Włodzimierza Czarzastego

– A co Pan umie zrobić? – zadaje sobie teraz pytanie marszałek Sejmu. – Po pierwsze, zablokował Pan LEX Kamilek. Zrobił pan na złość tak naprawdę dzieciom. Potem zablokował Pan ustawę łańcuchową. Zrobił pan tak naprawdę na złość psom. Następnie zablokował Pan możliwość brania rozwodu w urzędach stanu cywilnego. Zrobił Pan tak naprawdę na złość ludziom. Następnie zablokował Pan powstanie parku narodowego Dolnej Odry. Zrobił pan na złość przyrodzie – wyliczał lider Lewicy.

Przypomnijmy, że Nawrocki zawetował ustawę lex Kamilek jeszcze w sierpniu 2025 roku, powołując się m.in. na opinię Rzeczniczki Praw Dziecka.

Marszałek Sejmu zwraca też uwagę na to, że Karol Nawrocki zablokował ustawę regulującą Internet, czym przyczynił się do dalszej obecności szkodliwych treści i hejtu w jego obszarze.

Włodzimierz Czarzasty wie, jakie będą kolejne kroki prezydenta Karola Nawrockiego

Marszałek Sejmu przewiduje kolejne działania prezydenta: – Po raz trzeci pan zablokuje ustawę dotyczącą kryptowalut. (...) Następnie zablokuje Pan ustawę o związkach partnerskich.

Według Włodzimierza Czarzastego weto wobec ustawy dotyczącej kryptowalut (przypomnijmy, ostatnio w Sejmie były procedowane aż 4 różne projekty w tej sprawie, a powstały one na kanwie nowych wymagań UE ws. AI) ma służyć interesom "przelewaczy", "łapowników" i "osób skorumpowanych", a także "może i" Karola Nawrockiego.

Co ciekawe, jeszcze niedawno wydawało się, że ustawa o kryptowalulach jest blisko rozpatrzenia, a Nawrocki może poprzeć projekt Polski 2050, ale ostatecznie projekt znów utknął w prezydenckim biurku.

Związki partnerskie i sytuacja środowisk LGBT+

Natomiast kwestia blokady ustawy o związkach partnerskich ma być umotywowana faktem nielubienia ludzi ze środowisk LGBT przez prezydenta. Przynajmniej tak sugeruje Włodzimierz Czarzasty.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie zapadły znaczące decyzje w kwestii związków partnerskich. W listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, zgodnie z którym Polska ma obowiązek akceptować zagraniczne akty małżeństw osób tej samej płci. Z kolei w marcu 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że urząd stanu cywilnego ma wpisać do polskiego rejestru akt małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Niemczech.

Natomiast 22 maja minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. To pierwsze kroki rządu w kierunku unormowania ich statusu w Polsce.

