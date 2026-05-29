Poseł Marcin Porzucek w Sejmie. Fot. zrzut ekranu Sejm RP / iTV

Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło 28 maja do interwencji służb wobec posła Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji parlamentarzysta miał mieć trudności z samodzielnym opuszczeniem pokładu samolotu. Świadkowie zdarzenia sugerują, że polityk był pod wpływem alkoholu. Głos zabrał teraz sam poseł PiS.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak ustalił Fakt, 28 maja na Lotnisku Chopina w Warszawie służby podjęły interwencję wobec posła Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości. Źródła dziennika podają, że parlamentarzysta nie był w stanie o własnych siłach opuścić pokładu maszyny.

Z doniesień tabloidu wynika, że poseł był w stanie nietrzeźwości do tego stopnia, że mogło to zagrozić jego życiu i zdrowiu. Na ratunek posłowi ruszyli przedstawiciele Straży Granicznej i ratownicy medyczni.

Marcin Porzucek przyleciał do Warszawy przed godziną 18:00. Był to lot krajowy z Rzeszowa, odbywający się na pokładzie Embraera 175.

REKLAMA

Doniesienia informatora Faktu skomentowane zostały przez Piotra Rudzkiego, rzecznika prasowego Lotniska Chopina. – W związku z zagrożeniem zdrowia lub życia pasażera konieczna była interwencja na pokładzie. Jej szczegółów nie mogę jednak ujawnić z uwagi na wrażliwość danych medycznych – zadeklarował przedstawiciel portu lotniczego.

Marcin Porzucek tłumaczy sytuację na Lotnisku Chopina. "Problemy zdrowotne"

Z politykiem skontaktował się dziennik, który nagłośnił sprawę. Według relacji posła ma on problemy zdrowotne, oczekuje na rezonans magnetyczny i miewa "po prostu" trudności z przemieszczaniem się, stąd wsparcie Straży Granicznej przy opuszczaniu Embraera. Pierwotnie miał jednak stwierdzić, że sytuacji nie pamięta.

REKLAMA

Fakt zapytał też rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości, Karola Karskiego, o reakcję na doniesienia. Ten odmówił podjęcia działań, tłumacząc to protokołem.

– Jako rzecznik dyscyplinarny nie mogę podejmować spraw z własnej inicjatywy. Statut partii stanowi, że musi do mnie wpłynąć wniosek właściwego zarządu okręgowego partii lub wniosek z prezydium klubu parlamentarnego. I wtedy taki materiał do mnie trafia, a ja na tej podstawie mogę zająć się sprawą oraz zająć stanowisko – stwierdził polityk, dodając też, że nie może tej sprawy porównać do innych tego typu zdarzeń, gdyż wcześniej nie było żadnego przypadku tego typu, którym się zajmował.

REKLAMA

Sądząc po reakcjach w internecie, nie wszyscy wierzą w tłumaczenia Marcina Porzucka i trudno się temu dziwić. W polskim Sejmie od dawna trwa bowiem "cyrk" związany ze spożyciem alkoholu. I to pomimo prób (przede wszystkim ze strony Lewicy), by spektakl ten zakończyć.

Alkoholowy cyrk w Sejmie trwa w najlepsze

– Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały – deklarował marszałek Sejmu niedługo po objęciu funkcji.

Dalsza część artykułu poniżej.

REKLAMA

Z ciekawostek, ostatnio informowaliśmy też, że w parlamencie zalega obecnie niemal 500 litrów różnorodnych trunków, których nikt nie ma zamiaru wylewać ani oddawać.

Kim jest poseł Marcin Porzucek?

Marcin Porzucek dostał się do Sejmu w wyborach 15 października 2023, jako kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Startował z 7. miejsca na liście. Łącznie uzyskał nieco ponad 28 tys. głosów, co przełożyło się na 6,85 proc. poparcia w okręgu.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jednak już wcześniej, bo w 2015 roku, kiedy uzyskał mandat posła w Sejmie VIII kadencji. W 2019 roku również uzyskał wynik pozwalający mu na kontynuację rozpoczętej 4 lata wcześniej poselskiej kariery.

REKLAMA

Poseł brał też udział w wyborach na prezydenta miasta Piły. W ostatnich wyborach udało mu się dostać do drugiej tury, w której został pokonany przez kandydatkę z komitetu KO, Beatę Dudzińską. Uzyskała ona imponujące poparcie na poziomie 71,01 proc. głosów.