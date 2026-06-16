Za letni urlop w Grecji zapłacisz więcej niż rok temu Fot.Shutterstock

Chociaż sezon wakacyjny już ruszył, wielu Polaków nadal czeka z rezerwacjami na lipiec i sierpień. W podjęciu dobrej decyzji co do kierunku pomóc może badanie Traveldata, które ujawnia najkorzystniejsze kierunki na wakacje w tym sezonie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Eksperci branży turystycznej nie mają złudzeń, że wakacje w tym roku to wydatek większy niż w zeszłych sezonach. Za wszystkim stoją rosnące ceny paliwa, które przełożyły się zarówno na działanie linii lotniczych, jak i biur podróży. Przeciętna cena zagranicznej wycieczki w tym sezonie jest aż o 300 złotych wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najnowsze badanie Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata wskazuje jednak na kierunek, który nawet w tym roku wypada bardzo korzystnie cenowo.

Rekordowe ceny wakacji w Grecji

Analizy ofert krajowych biur podróży w szczycie sezonu letniego, obejmujące wyloty zaplanowane między 3 a 9 sierpnia 2026 roku, wykazują wyraźne wzrosty cen. Najgorzej pod względem wypada Grecja.

REKLAMA

Cena wycieczki na greckie wyspy i na kontynentalną część kraju wynosi obecnie średnio 6 185 złotych za osobę. Oznacza to, że obecnie zrównuje się kosztami z zazwyczaj najdroższymi Wyspami Kanaryjskimi, gdzie przeciętny koszt wynosi obecnie 6 212 złotych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kraju, do którego ostatnimi latami Polacy ściągają masowo, czyli Turcji. Średnia cena wyjazdów do Turcji spadła w ostatnim tygodniu o 16 złotych, dzięki czemu wypoczynek tam utrzymuje się na poziomie o około 1 000 złotych niższym niż urlop w Grecji.

Analizując poszczególne regiony turystyczne, można zauważyć, że największe roczne zwyżki cenowe dotknęły Lanzarote (Hiszpania), gdzie wzrost wyniósł aż 1180 złotych, a także greckie wyspy Kos oraz Korfu, które zdrożały odpowiednio o 862 złote i 675 złotych

REKLAMA

Czy warto czekać na last minute?

Raport Traveldata pokazuje korzyści z wcześniejszego planowania urlopu. Klienci, którzy zdecydowali się wykupić swoje wakacje na sierpień 2026 roku na samym początku sprzedaży, czyli do listopada 2025 roku, zyskali najwięcej, bo zapłacili średnio o 1000 do 1200 złotych mniej za dwie osoby w porównaniu z osobami, które polowały na oferty last minute.

A w których biurach podróży szukać najtańszych wakacji? W zestawieniu touroperatorów oferujących największą liczbę najtańszych cenowo ofert przoduje TUI Poland, który posiada 56 najtańszych propozycji. Tuż za TUI Poland plasuje się biuro Itaka z liczbą 44 atrakcyjnych cenowo ofert. Natomiast na trzeciej pozycji znajduje się Rainbow, oferujący klientom 35 takich propozycji.

REKLAMA