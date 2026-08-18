Jest osoba, którą Polacy oceniają wyżej niż Karola Nawrockiego. Fot. zrzut ekranu Prezydent RP / Youtube.com

Opinia publiczna bywa brutalna, a politycy w sondażach regularnie odbijają się od sufitu 50 proc. pozytywnych ocen względem zaufania do ich działalności. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osoby, która nie trafia do tego typu zestawień, a z miejsca zyskała sympatię zdecydowanej większości Polaków. Mowa o pierwszej damie Marcie Nawrockiej.

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Sondaże polityczne oceniają kluczowe osoby w państwie z wielu różnych perspektyw. W ostatnich miesiącach pozycję lidera zaufania utrzymuje Karol Nawrocki. W sondażu z końca lipca przeprowadzonego przez agencję IBRiS na zlecenie Onetu uzyskał on aż 51,3 proc. pozytywnych wskazań. Jednocześnie był jedynym politykiem, któremu udało się zdobyć rezultat przekraczający pozytywną ocenę ponad połowy uczestników badania.

Choć Karol Nawrocki cieszy się w sondażach ogromnym zaufaniem społecznym, jego żona jest oceniana jeszcze lepiej za sposób, w jaki pełni swoją funkcję. Na jej tle nawet prezydent wypada dość blado.

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Rok działania i pozytywna ocena w oczach 64 proc. uczestników sondażu

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" postanowiło spojrzeć na kwestię oceny osób publicznych z zupełnie innej strony i porównać to, jakie notowania po pierwszym roku od objęcia urzędów ma para prezydencka. Wynik? Ankietowani wyraźnie częściej oceniali pozytywniej działalność Marty Nawrockiej niż Karola Nawrockiego.

W przypadku pierwszej damy pozytywne oceny pojawiły się w deklaracjach 64 proc. uczestników badania. Negatywnie działalność Marty Nawrockiej ocenia 36 proc. ankietowanych. W przypadku Karola Nawrockiego wynik jest bardziej złożony. Pozytywnie ocenia go 47 proc., a negatywnie 46 proc. badanych.

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Oznacza to, że Marta Nawrocka może liczyć na 17 pkt proc. pozytywnych wskazań więcej. Co może stać za przewagą pierwszej damy w nowym sondażu?

Na zaskakujący wynik Marty Nawrockiej może składać się wiele czynników

Funkcja pierwszej damy wiąże się głównie z kwestiami reprezentacyjnymi, ale żona Karola Nawrockiego jest zaangażowana również m.in. w działalność charytatywną i kwestię cyberbezpieczeństwa dzieci (w tym celu poleciała nawet do USA spotkać się z Melanią Trump w ramach inicjatywy "Fostering the Future Together"). Jednocześnie nie podejmuje ona newralgicznych z perspektywy opinii publicznej decyzji – m.in. z tego wynika brak Marty Nawrockiej w sondażach badających zaufanie do polityków.

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Rola pierwszej damy naturalnie wiąże się więc ze zdecydowanie niższym elektoratem negatywnym, a także mniej merytoryczną oceną jej działalności.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o dwóch kwestiach – sondaże oceniające Martę Nawrocką w roli pierwszej damy pojawiały się także wcześniej, ale nie uzyskiwała ona w nich tak wysokich wyników. W czerwcu żona Karola Nawrockiego mogła liczyć na 48 proc. pozytywnych wskazań (sondaż SW Research dla "Wprost").

Jednocześnie w sondażu, w którym Polacy mieli wskazać najlepszą pierwszą damę, jej wynik był dość skromny – w badaniu United Surveys by IBRiS dla WP wskazało ją zaledwie 8,4 proc. badanych. Najwięcej pozytywnych wskazań uzyskała za to Jolanta Kwaśniewska, bo zdominowała sondaż z wynikiem 60,5 proc. Przed obecną pierwszą damą była jeszcze Maria Kaczyńska, która zdobyła 11,3 proc. wskazań.

Jednocześnie Marta Nawrocka miała najmniej czasu spośród swoich "konkurentek", by przekonać do siebie opinię publiczną. A i tak wyszło jej to lepiej niż Annie Komorowskiej, która zdobyła okrągłe 0 proc. wskazań w wyżej wymienionym sondażu.