Polacy negatywnie oceniają Donalda Trumpa. Ale wciąż lepiej niż sami Amerykanie. Fot. Shutterstock

Donald Trump pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej polityki, ale w Polsce jego działania budzą więcej obaw niż entuzjazmu. Ponad połowa badanych uważa, że prezydentura USA negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i interesy Polski.

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Badanie United Surveys by IBRiS dla "Wirtualnej Polski" przygląda się temu, jak Polacy oceniają wpływ prezydentury Donalda Trumpa na bezpieczeństwo i interesy naszego kraju. Choć zdania są podzielone, opinie krytyczne przeważają nad tymi pozytywnymi.

Łącznie negatywne stanowisko wyraziło 53,4 proc. badanych, a pozytywne 36,3 proc. Jednocześnie zaledwie 10,3 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii. Jeśli zaś chodzi o szczegółowy rozkład odpowiedzi, ten wygląda następująco:

Ocena "zdecydowanie negatywna" – 21,3 proc. Ocena "raczej negatywna" – 32,1 proc. Ocena "raczej pozytywna" – 27,6 proc. Ocena "zdecydowanie pozytywna" – 8,7 proc.

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Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-23 sierpnia metodą mieszaną, z wykorzystaniem wywiadów kwestionariuszowych realizowanych przez internet (CAWI) oraz telefonicznych (CATI) na grupie 1000 osób.

Donald Trump pod lupą Polaków. Wyborcy poszczególnych partii podzieleni

Ocena wpływu Donalda Trumpa na bezpieczeństwo i interesy Polski silnie różnicuje badanych pod względem sympatii politycznych. Bardzo negatywnie prezydenta USA ocenia elektorat obozu rządzącego. Tu suma negatywnych ocen wynosi 76 proc. Zdecydowanie negatywne oceny to aż 36 proc., a "raczej negatywne" 40 proc.

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Zwolennicy rządu w 12 proc. oceniają Donalda Trumpa pozytywnie (2 proc. "zdecydowanie", 10 proc. "raczej"). Również 12 proc. badanych z tej grupy nie ma zdania na temat.

Sytuacja wygląda odmiennie wśród zwolenników opozycji. Tu 57 proc. respondentów ocenia wpływ Trumpa pozytywnie, z czego 14 proc. zdecydowanie pozytywnie, a 43 proc. raczej pozytywnie. Co ciekawe, zaledwie 3 proc. badanych o takiej afiliacji politycznej nie ma wyrobionego zdania na temat prezydenta USA. Jednocześnie negatywną opinię o nim ma 40 proc. ankietowanych.

Wyborcy, którzy nie są zwolennikami ani rządu, ani opozycji oceniają Trumpa raczej negatywnie – mowa tu o aż 52 proc. Pozytywną opinię na jego temat ma 24 proc. badanych. Zdania na temat wpływu Donalda Trumpa na bezpieczeństwo i interesy Polski nie ma aż 24 proc. osób z tej grupy.

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Donald Trump ma ogromne znaczenie dla sytuacji geopolitycznej Polski

Tak duże zróżnicowanie wśród elektoratów może mieć związek z tym, jak istotną postacią dla globalnej geopolityki jest Donald Trump, a także z kontrowersyjną polityką, którą systematycznie realizuje. Decyzje amerykańskiego prezydenta mają gigantyczny wpływ na sytuację za naszą wschodnią granicą, ale także na bardziej przyziemne kwestie, jak wzrost cen paliw.

Dalsza część artykułu poniżej.

Z jednej strony prezydent oceniany jest przez pryzmat jego agresywnej polityki (pomimo wcześniejszych deklaracji o tym, że w trakcie swojej prezydentury nie będzie wszczynał konfliktów), z drugiej traktowany jest jako patron globalnej prawicy. Donald Trump cieszy się sympatią ze strony m.in. Karola Nawrockiego, który w tym roku został nawet zaproszony oficjalnie na jego urodziny jako jedyny tak ważny zagraniczny gość.