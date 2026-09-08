Aleksander Kwaśniewski podsumował historię Karola Nawrockiego o otruciu podczas kampanii prezydenckiej Fot. ERA Foto / Shutterstock

Aleksander Kwaśniewski uchodzi za mistrza dyplomacji, który waży słowa w swoich wypowiedziach, jednak kilka tygodni temu na moment przestał gryźć się w język. Byłego prezydenta sprowokowały do tego bowiem historie opowiadane przez aktualną głowę państwa, czyli Karola Nawrockiego.

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Książka profesora Andrzeja Nowaka zatytułowana "Skąd się wziął Karol Nawrocki" to wywiad rzeka z prezydentem, który dostarczył czytelnikom wielu nieznanych dotąd opowieści z jego życia. Wyjawił tam chociażby swoje rzadko spotykane trzecie imię, które jest jeszcze bardziej oryginalne, niż jego znany pseudonim.

Ale na ciekawostkach nie koniec, bo przecież wszyscy pamiętamy głośną sprawę z ujawnionym przez Karola Nawrockiego dramatycznym incydentem z kampanii prezydenckiej. Ten sensacyjny wątek o rzekomym otruciu ówczesnego kandydata na prezydenta RP rozpalił pod koniec czerwca wszystkie media w Polsce. Przypomnijmy, jak do tych doniesień odniósł się wówczas Aleksander Kwaśniewski, bo był naprawdę bezlitosny dla obecnej głowy państwa.

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Kwaśniewski nie owijał w bawełnę mówiąc o incydencie Nawrockiego z kampanii

Na początku lipca Aleksander Kwaśniewski udzielił w TVN24 wywiadu, podczas którego padło pytanie o wspomnianą historię Karola Nawrockiego z kampanii – wówczas budzącą żywą debatę w mediach. Były prezydent podszedł do sprawy dosyć sceptycznie.

– Jeżeli tak było, no to dziwię się, że dowiadujemy się o tym po roku. Poza tym to jest poważna sprawa. Jeżeli ten stan był tak ciężki, to ważne by było jakieś świadectwo medyczne, które pokazuje, co tam miało miejsce – skomentował.

Następnie odniósł się do sugestii prowadzącej, że Nawrocki mógł nie potrzebować lekarza, bo jest takim "twardzielem". – To po co nam głowę zawraca tymi historiami? To jest dobre do wspomnień na emeryturze, że "chcieli mnie otruć, a zobaczcie, byłem taki twardy, że się nie dałem" – tłumaczył Kwaśniewski.

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– Jak widać, jeżeli ktoś go chciał otruć, to nie był to skuteczny atak, ale moim zdaniem, to wszystko to jest bzdura i nie ma się czym zajmować – podsumował temat.

Warto dodać, że Aleksander Kwaśniewski w rozmowie dla naTemat, przeprowadzonej przez Katarzynę Zuchowicz, wspominał również, co najbardziej nie podoba mu się w prezydenturze Nawrockiego oraz na czym zależy obecnej głowie państwa.

Historia Karola Nawrockiego z kampanii

Przypomnijmy, że opisywany w książce incydent miał wydarzyć się 15 maja 2025 r., czyli trzy dni przed I turą wyborów prezydenckich. Gdy sztab kandydata PiS odwiedził Ząbkowice Śląskie i Dzierżoniów, Karol Nawrocki miał nagle zasłabnąć. Rzekomo miało być to skutkiem podania mu substancji zagrażających życiu lub zdrowiu.

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"Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko" – wspomina Nawrocki na łamach książki.

Obrazowo opisuje, co miało się z nim dziać: "Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu 'Egzorcysta'. Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut".

Na doniesienia zareagowali nawet śledczy

Sprawą Karola Nawrockiego ostatecznie zainteresowały się nawet organy ścigania. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy 29 lipca wszczęła śledztwo w sprawie "narażenia w dniu 15 maja 2025 roku w Ząbkowicach Śląskich, ówczesnego kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na skutek podania wymienionemu w nieustalony sposób, dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u pokrzywdzonego do wymiotów, konwulsji oraz chwilowej utraty przytomności".

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