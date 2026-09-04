Roman Giertych znudzony na sali sejmowej.
Roman Giertych ponownie ściera się ze Zbigniewem Boguckim. Fot. Sejm / iTV Sejm

Roman Giertych i Zbigniew Bogucki znów wymieniają się uszczypliwościami. Tym razem kością niezgody jest sprawa Zondacrypto i zaangażowanie Giertycha w obronę Przemysława Krala.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"Panie Bogucki, co wy tak ciągle o mnie gadacie" – zastanawiał się Roman Giertych na X. Jego wpis to reakcja na nagranie zrobione wczoraj w Sejmie, które udostępnione zostało przez Zbigniewa Boguckiego.

– Jak to jest, że Roman Giertych znajduje tyle atencji, czasu i zrozumienia, żeby bronić Krala, a nie znajduje atencji, czasu i zrozumienia, na przykład, żeby reprezentować poszkodowanych w tej sprawie? – pyta na wideo szef Kancelarii Prezydenta RP, prawa ręka Karola Nawrockiego.

– Jak to jest, nie wstyd państwu, ten człowiek, który mnie pytał i pytał publicznie prezydenta i inne osoby, dzisiaj ma chyba najlepszy kontakt z panem Kralem – kontynuował Bogucki.

Szef KPRP zastanawiał się też, czy zgodnie z deklaracjami Romana Giertycha na pewno reprezentuje on Krala pro bono, "bo tutaj przepisy o adwokaturze mogłyby być różnie interpretowane".

Choć panów łączy wspólna ścieżka edukacyjna – obaj są prawnikami – obecnie nie darzą się specjalną sympatią. Sporadycznie dają temu wyraz w mediach społecznościowych.

"Burak, cham i prostak" – to nie jest pierwsze starcie Giertycha z Boguckim

Pod koniec 2025 roku Zbigniew Bogucki krytykował Donalda Tuska w kwestii ustawy łańcuchowej. – Gdybym chciał być złośliwy, to bym zapytał, na czyim pan był łańcuchu kilkanaście lat temu, kiedy ruska propaganda nazywała pana 'ich człowiekiem w Warszawie', kiedy pan mówił, że pan będzie pilnował, żeby razem z Putinem nie sypać piachu w tryby, to po czyjej pan był stronie i na czyim łańcuchu – zastanawiał się szef KPRP z mównicy w Sejmie.

W reakcji na jego słowa Roman Giertych zdecydował się stanąć w obronie premiera. – Myślę, że ten burak, cham i prostak, który dzisiaj wypowiadał się w imieniu Kancelarii Prezydenta RP, który porównał premiera polskiego rządu do kogoś, kto jest na łańcuchu obcego mocarstwa, to przykład tego, w jaki sposób pan Nawrocki i jego kancelaria zmienia polską politykę – mówił poseł KO w "Kropce nad i" w TVN24.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Jarosław Urbaniak
Blamaż posła KO tuż przed wyborem Berka. Zachwalał, a nawet nie znał imienia
napis "zondacrypto", mężczyzna w kajdankach
Afera Zondacrypto wepchnęła 3 osoby za kraty. Sąd wybrał najsurowszy środek
po lewej: Marszałek Włodzimierz Czarzasty. Po prawej: Zbigniew Bogucki
Weto Nawrockiego ws. kryptowalut utrzymane. Nawet bomba z akt Zondacrypto nic nie dała
Waldemar Żurek
Są wnioski o areszt w aferze Zondacrypto. Żurek mówi już o zabójstwie Suszka
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki bierze to na klatę. "Zaproszę prokuratora na przesłuchanie"
Sylwester Suszek
Sylwester Suszek zaginiony czy martwy? Śledczy zbadają makabryczny dowód

"Z uporem maniaka zaśmieca Pan przestrzeń publiczną"

Zbigniew Bogucki w marcu 2026 roku opublikował na Facebooku wpis, który rozpoczyna się słowami "Panie Romanie Giertych". Polityk zwraca w nim uwagę, że jego droga polityczna "wyrosła na pomaganiu ludziom w oddzielaniu takich śmieciowych insynuacji i kłamstw, jak pańskie, od faktów i prawdy".

"Patrząc na to, w jak galopującym tempie i z uporem maniaka zaśmieca Pan przestrzeń publiczną kolejnymi kalumniami, przede mną wiele pracy, ale i bardzo dobra przyszłość" – pisał wówczas szef KPRP.

Polityk odnosił się tu do wpisu Romana Giertycha, w którym poseł prosił Boguckiego o ustosunkowanie się do zarzutu, że jego kariera "wyrosła na zatruwaniu mieszkańców składowiskami śmieci".

1 kwietnia 2026 roku, z okazji prima aprilis, Giertych zamieścił na X wpis, w którym relacjonował pewną "niespodziankę". Miał on otrzymać przeprosiny ze strony Boguckiego za zbytnią agresję w Sejmie. "To bardzo rzadkie w polityce, ale czasem się zdarza. Byłem zszokowany, ale życzyłem mu 'Wesołych Świąt'" – kpił polityk.