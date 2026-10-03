Szef Ryanaira Fot. Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ryanair to jedna z najpopularniejszych linii lotniczych w Polsce. Irlandzki przewoźnik umacnia swoją pozycję na naszym rynku, lecz jednocześnie nie szczędzi nam niezbyt pozytywnych komentarzy. Teraz poszło o nasze lotniska.

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Szef Rayanaira jest znany z kontrowersyjnych i bezpardonowych wypowiedzi (raz nazwał tysiące pasażerów głupcami i idiotami za to, że nie drukują kart pokładowych). W ostatnich dniach zaczął też wywoływać panikę wśród podróżnych: "Chcecie tanie bilety? Kupujcie już teraz" – stwierdził. Tym razem oberwało się Polsce, bo O'Leary uderzył w projekty lotnicze w naszym kraju. Szef Ryanaira po raz kolejny wypowiedział się o budowie Portu Polska i o lotnisku w Radomiu. Nie szczędził nam przy tym dosyć surowych ocen.

Szef Ryanaira bez litości o polskim megalotnisku

Jak podaje "Business Insider", O'Leary skrytykował nasze dwa lotniska, określając je mianem pomyłek. Szef Ryanaira uważa, że powinniśmy zmienić priorytety i przekierować fundusze na rozbudowę istniejących portów obsługujących Warszawę. Chodzi mu tutaj o Lotnisko Chopina oraz Modlin.

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Krytyka skupiła się przede wszystkim na planach budowy nowego węzła komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Projekt, funkcjonujący obecnie pod nazwą Port Polska, nazwał "politycznym białym słoniem" oraz "zamkiem w chmurach". W jego ocenie lokalizacja oddalona o niemal 100 kilometrów od stolicy nie przyciągnie pasażerów, a linia nie ma w planach uruchamiania stamtąd żadnych połączeń.

Krytyka ze strony prezesa taniego przewoźnika nie ograniczyła się jedynie do tego portu. Oberwało również lotnisko w Radomiu, które zostało nazwane "jedną wielką porażką". Według szefa Ryanaira jego położenie jest nieatrakcyjne, a podróżni nie są nim zainteresowani.

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Port Polska w budowie

Mimo tego rodzaju ocen prace nad Portem Polska postępują i wchodzą obecnie w fazę realizacyjną. Otwarcie lotniska zaplanowano na 2032 rok. W pierwszym etapie port ma przyjmować 34 mln pasażerów rocznie.

Tymczasem sam Ryanair ma na koncie wątpliwe inwestycje. Z powodu oszczędności i używania własnych, wysuwanych schodów do samolotu jego pasażerowie regularnie przeżywają wypadki na płycie lotniska. Dobrego rozgłosu nie przyniósł mu także komentarz po dramatycznej sytuacji, w której jeden z jego pasażerów został niemal wyssany przez okno. O'Leary podważył relacje świadków, wątpiąc, że jakakolwiek część ciała pasażera znalazła się poza pokładem.

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