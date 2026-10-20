Donald Tusk zapowiedział zmiany w 800 plus. Fot. Shutterstock

Koniec z corocznym pilnowaniem terminów, wypełnianiem dokumentów i stresem, że przez pomyłkę pieniądze nie trafią na konto. Donald Tusk zapowiedział zmianę w programie 800 plus, która ma sprawić, że rodzice złożą tylko jeden wniosek i nie będą musieli martwić się formalnościami.

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Na publicznej części posiedzenia Rady Ministrów pojawił się wątek świadczenia 800 plus. Donald Tusk przypomniał, że projekt podniesienia świadczenia 500 plus został zrealizowany już za czasów rządów obecnej koalicji, choć ten pomysł pojawił się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– Ani przez sekundę nikt nie miał wątpliwości, że sprostamy temu zadaniu i że 800 plus stanie się faktem, a nie tylko papierem czy pustą obietnicą. A mówimy tu o wielomiliardowych wydatkach – mówił premier, dziękując ministrowi Andrzejowi Domańskiemu za bezproblemowe ujęcie programu w budżecie.

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Drugie dno 800 plus. Donald Tusk: "To był stres"

– Co ważne dla wszystkich rodziców, którzy o 800 plus wystąpili, czy będą występowali, do tej pory trzeba co roku było składać ponowne wnioski. To był stres. Nie tylko, że niepotrzebny obowiązek, taki urzędniczy, ale też stres, bo ktoś się czasami spóźniał, ktoś źle wypełnił wniosek, a nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to mogło rodzić bolesne konsekwencje – zauważył premier. Jaka jest recepta rządu na tę niedogodność?

– W tej chwili upraszczamy radykalnie tę procedurę i wystarczy jeden wniosek, ten pierwszy, po narodzinach dziecka i automatycznie do 18. roku życia 800 plus będzie trafiało na konto rodziny bez potrzeby ponawiania wniosku – zapowiedział polityk.

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Donald Tusk zastrzegł jednak, że jeżeli zdarzy się "coś znaczącego, co zmienia sytuację w jakiś istotny sposób", rodzic będzie musiał poinformować urząd o nowych okolicznościach.

– Cieszę się, że 800 plus nie tylko udało nam się zagwarantować, ale też że nie będzie kojarzyło się z tym obowiązkiem corocznego wnioskowania – zakończył swoją wypowiedź premier.

800 plus w nowej formie. Mniej wniosków, tyle samo pieniędzy

800 plus to program wsparcia rodzin, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest to najdroższy (pod względem kosztów budżetowych) program socjalny w Polsce. W obecnej formie program funkcjonuje od 1 stycznia 2024 roku. Jego pierwotna wersja (500 plus) została wdrożona w kwietniu 2016 roku przez rząd Beaty Szydło.

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Dużą wadą projektu była konieczność składania wniosków o świadczenie przy każdym okresie świadczeniowym (od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku). W praktyce wnioski najlepiej było składać między 1 lutego a 30 kwietnia. Złożenie ich po terminie powodowało wypłatę z wyrównaniem lub utratę prawa do świadczenia za konkretne miesiące. Wnioski złożone po 30 czerwca ponownie "aktywowały" świadczenie w miesiącu, w którym złożono dokument.