Onet: Mateusz Morawiecki i Beata Szydło zostali wezwani do prokuratury. Fot. Shutterstock

Beata Szydło i Mateusz Morawiecki jeszcze w tym miesiącu mają stanąć przed prokuratorami. Byli premierzy zostali wezwani w charakterze świadków w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. W tle są "reformy sądownictwa", które Polsce zafundowało Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie kampania, która miała je promować.

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Jak przekazał Onet, byli premierzy z ramienia PiS – Beata Szydło i Mateusz Morawiecki – zostali wezwani do prokuratury ws. śledztwa dotyczącego Polskiej Fundacji Narodowej (PFN), która sfinansowała kontrowersyjną kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo ws. PFN, wymijająco odpowiedziała na zapytanie portalu w tej sprawie i nie potwierdziła (ale też nie zdementowała) medialnych doniesień.

Brak jest możliwości wskazania, kto, w jakim terminie i w jakim charakterze zostanie przesłuchany. Nadmieniam, iż postępowanie, o które Pan pyta, jest w toku i prokurator prowadzący śledztwo sukcesywnie wykonuje kolejne zaplanowane czynności procesowe, w tym polegające na przesłuchaniu osób posiadających informacje w sprawie. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie odpowiedź rzeczniczki prok Doroty Sokołowskiej-Mach na zapytanie Onetu

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Beata Szydło była w tej sprawie wzywana do prokuratury już wcześniej, ale nie zaszczyciła śledczych swoją obecnością.

Twórcy "Sprawiedliwych sądów" nie mają łatwego życia

"4,6 mln zł – takiej wartości majątek Anny P. i Piotra M. prokurator objął zabezpieczeniem w sprawie kampanii 'Sprawiedliwe Sądy'. 8,4 mln zł – taką wartość ma cały majątek zabezpieczony w tym postępowaniu" – poinformował 16 października Waldemar Żurek.

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Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wskazała, że zabezpieczenie mienia to "środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Polskiej Fundacji Narodowej".

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O co chodzi w aferze ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy"?

Prowadzona przez PFN kampania "Sprawiedliwe sądy" (tzw. afera bilbordowa) dotyczyła wpływania na wymiar sprawiedliwości przez rząd PiS w 2017 roku. W jej ramach w całym kraju rozmieszczano czarno-białe banery, na których pojawiały się sugestie, że "nadzwyczajna kasta", tj. sędziowie, są bezkarni i zepsuci, a także wykazują się hipokryzją względem prawa, na którego straży stoją.

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Sama ocena narracji kampanii ma jednak drugie dno. Według Warszawskiego Sądu Rejonowego charakter podejmowanych przez PFN działań został określony jako niezgodny z celem działania fundacji. Sąd wskazywał, że kampania "Sprawiedliwe sądy" nie prowadziła do promowania i ochrony wizerunku RP.

Pierwsze śledztwo w tej sprawie mogło zostać wszczęte jeszcze w 2020 roku. Zawiadomienie o naruszeniach zgłosił wtedy Rafał Trzaskowski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła jednak wszczęcia postępowania.