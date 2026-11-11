"Na święto Marcina najlepsza gęsina" Fot. Valeria Boltneva / Pexels.com

Okazuje się, że tegoroczne obchody dnia świętego Marcina przynoszą miłośnikom gęsiny ważny powód do zadowolenia. Najnowsza kontrola IJHARS przyniosła wyniki, które mogą wprawić w osłupienie. Tak dobrych wiadomości nie było od dawna.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dzień Świętego Marcina to nie tylko data odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także święto upamiętniające Marcina z Tours. Z jego okazji urządzane są procesje, a także jedzone są rogale świętomarcińskie. To na deser. Na obiad, zgodnie z tradycją, powinna być za to gęsina.

Dlaczego 11 listopada je się gęsinę?

Gęsina nie jest w tej historii przypadkowa. Jak podają legendy, święty był tak skromnym człowiekiem, że wolał skupić się na życiu w pustelni i ani myślał o zostawaniu tak ważną postacią, jak biskup. Inny plan mieli mieszkańcy Tours, którzy chcieli, by św. Marcin został ich duchowym przewodnikiem. Jego sprzeciw wobec wyróżnienia był na tyle duży, że na wieść o awansie, schronił się w zagrodzie pełnej gęsi. Te jednak bynajmniej nie zdecydowały się z nim kolaborować. Zdradziły św. Marcina głośnym koncertem gęgania.

REKLAMA

To jednak tyle z legend. Przysłowie "na Świętego Marcina najlepsza gęsina" ma jednak jeszcze jedną, bardziej przyziemną, pragmatyczną stronę. W tym okresie w roku jedzenie gęsiny ma sens z jeszcze innych powodów. 11 listopada był datą dla naszych przodków bardzo ważną. Przygotowywano już wtedy zapasy żywności na zimę i kończono (a także "rozliczano") pracowity okres lata i jesieni, co sprzyjało organizowaniu uczt i serwowaniu przysmaków – w tym gęsi, które w listopadzie były już na tyle wyrośnięte i tłuste, że nadawały się na ubój.

Jeśli ktoś, nawiązując do tych tradycji, zdecydowałby się na spożycie 11 listopada gęsiny, lecz obawiałby się, czy jest ona odpowiedniej jakości – wygląda na to, że można spać spokojnie. Niedawna kontrola IJHARS-u przyniosła naprawdę zaskakujący rezultat.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Polska gęsina na Świętego Marcina

"Wyniki kontroli IJHARS potwierdzają, że produkcja polskiej gęsi (w tym 'Młodej Polskiej Gęsi Owsianej') prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, przy zachowaniu wysokich standardów chowu, tuczu oraz jakości handlowej mięsa gęsiego" – poinformował urząd w listopadzie.

W ciągu roku kontrolę przeprowadzono na 42 fermach, gdzie znajduje się prawie 274 tys. gęsi i w 6 zakładach uboju, gdzie sprawdzano jakość 8 partii mięsa. IJHARS koncentrował się na produkcji gęsi owsianej, w tym prawdziwej kulinarnej gwiazdy – "Młodej Polskiej Gęsi Owsianej". To bardzo dobra wiadomość dla fanów tradycyjnej kuchni.