Partia "Rozwój Plus" zarejestrowana, ale nie przez Morawieckiego. Fot. Shutterstock.com

Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował właśnie nową partię "Rozwój Plus". Nie chodzi jednak o ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Nazwę mieli bowiem zgłosić politycy z otoczenia Grzegorza Brauna.

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Odkąd Mateusz Morawiecki odwinął się Jarosławowi Kaczyńskiemu, były premier buduje na scenie politycznej znaczenie swojego "Rozwoju Plus". Zaczęło się od stowarzyszenia, później powstał klub parlamentarny o tej samej nazwie i można przypuszczać, że naturalnym porządkiem rzeczy następna byłaby partia polityczna "Rozwój Plus". Jak się jednak okazuje, przeciwnicy polityczni uprzedzili ludzi Morawieckiego, choć ci zapewniają, że nic sobie z tego nie robią.

Ludzie Grzegorza Brauna uprzedzili Morawieckiego ws. partii Rozwój Plus

Jak informuje "Rzeczpospolita", Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę 25 listopada nieprawomocne postanowienie o rejestracji partii "Rozwój Plus". Została ona jednak zgłoszona przez ludzi z otoczenia Grzegorza Brauna. Jak podaje dziennik, wśród założycieli ugrupowania znaleźli się Krzysztof Figura, Daniel Grelak i Kamila Jezierska, czyli działacze Konfederacji Korony Polskiej.

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Otoczenie byłego premiera reaguje jednak ze spokojem na tę "kradzież". Jak informowaliśmy w naTemat, Mateusz Morawiecki odkrył już karty ws. nowej partii. Ugrupowanie ma nosić nazwę "Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego". Były premier był ostatnio gościem programu "Polityczny WF z gościem" w Polsat News, gdzie podczas rozmowy przekazał, że dokumenty ws. rejestracji partii trafiły już do sądu i teraz czeka tylko na decyzję w tej sprawie.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber przekazał, że "takie dziecinne zagrywki nie mają dla nas znaczenia". – Ostatecznie to ludzie głosują. Nasi wyborcy będą wiedzieli, jak nas zidentyfikować. A takie działania tylko dowodzą, jak bardzo niektórzy się nas boją – mówił Schreiber.

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Także wiceszef klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński zapewnił, że nie doszło do żadnej kradzieży, bo od początku planowali oni dłuższą wersję nazwy. – Nikt nam niczego nie ukradł. Co więcej, spodziewaliśmy się takiego działania ze strony politycznej konkurencji. Dlatego od początku planowaliśmy rejestrację pod nazwą "Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego" – mówił dziennikowi Jabłoński.

Ostatnie spięcia na linii Morawiecki–Braun

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"Nie chcecie Tuska? Nie chcecie Brauna? Kierujcie się na rozwój!" – tak ten pomysł zachwalał lider Rozwoju Plus, sugerując, że jego ugrupowanie ma być "latarnią dla wyborców", którzy obawiają się Tuska i Brauna, a zarazem tamą dla "niedasizmu" z jednej strony i "radykalizmu" z drugiej.