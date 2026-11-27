Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował właśnie nową partię "Rozwój Plus". Nie chodzi jednak o ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Nazwę mieli bowiem zgłosić politycy z otoczenia Grzegorza Brauna.
Odkąd Mateusz Morawiecki odwinął się Jarosławowi Kaczyńskiemu, były premier buduje na scenie politycznej znaczenie swojego "Rozwoju Plus". Zaczęło się od stowarzyszenia, później powstał klub parlamentarny o tej samej nazwie i można przypuszczać, że naturalnym porządkiem rzeczy następna byłaby partia polityczna "Rozwój Plus". Jak się jednak okazuje, przeciwnicy polityczni uprzedzili ludzi Morawieckiego, choć ci zapewniają, że nic sobie z tego nie robią.
Ludzie Grzegorza Brauna uprzedzili Morawieckiego ws. partii Rozwój Plus
Jak informuje "Rzeczpospolita", Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę 25 listopada nieprawomocne postanowienie o rejestracji partii "Rozwój Plus". Została ona jednak zgłoszona przez ludzi z otoczenia Grzegorza Brauna. Jak podaje dziennik, wśród założycieli ugrupowania znaleźli się Krzysztof Figura, Daniel Grelak i Kamila Jezierska, czyli działacze Konfederacji Korony Polskiej.
Otoczenie byłego premiera reaguje jednak ze spokojem na tę "kradzież". Jak informowaliśmy w naTemat, Mateusz Morawiecki odkrył już karty ws. nowej partii. Ugrupowanie ma nosić nazwę "Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego". Były premier był ostatnio gościem programu "Polityczny WF z gościem" w Polsat News, gdzie podczas rozmowy przekazał, że dokumenty ws. rejestracji partii trafiły już do sądu i teraz czeka tylko na decyzję w tej sprawie.
W rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber przekazał, że "takie dziecinne zagrywki nie mają dla nas znaczenia". – Ostatecznie to ludzie głosują. Nasi wyborcy będą wiedzieli, jak nas zidentyfikować. A takie działania tylko dowodzą, jak bardzo niektórzy się nas boją – mówił Schreiber.
Także wiceszef klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński zapewnił, że nie doszło do żadnej kradzieży, bo od początku planowali oni dłuższą wersję nazwy. – Nikt nam niczego nie ukradł. Co więcej, spodziewaliśmy się takiego działania ze strony politycznej konkurencji. Dlatego od początku planowaliśmy rejestrację pod nazwą "Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego" – mówił dziennikowi Jabłoński.
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Ostatnie spięcia na linii Morawiecki–Braun
Sprawa "ukradzionej" nazwy partii zbiega się w czasie z ostatnimi spięciami na linii Morawiecki–Braun. W zeszłym tygodniu Morawiecki wyciągnął 417 nagrań Brauna, z których zrobił prawie cały alfabet.
"Nie chcecie Tuska? Nie chcecie Brauna? Kierujcie się na rozwój!" – tak ten pomysł zachwalał lider Rozwoju Plus, sugerując, że jego ugrupowanie ma być "latarnią dla wyborców", którzy obawiają się Tuska i Brauna, a zarazem tamą dla "niedasizmu" z jednej strony i "radykalizmu" z drugiej.
W celu pokazania wyborcom prawicy tego, kim tak naprawdę jest Grzegorz Braun, powstał portal alfabetbrauna.pl. Wydawcą jest Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na portalu znajdują się cytaty z 417 nagrań z udziałem Grzegorza Brauna, które pojawiły się na YouTube od 24 października 2025 roku do 23 października 2026 roku oraz z kilku wypowiedzi opartych na wcześniejszych nagraniach.