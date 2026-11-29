Czarnek przemawiał w trakcie manifestacji pod TK Zrzut ekranu: Prawo i Sprawiedliwość / X.com

Kandydat PiS na premiera chwycił za mikrofon tuż po Jarosławie Kaczyńskim i nie zostawił suchej nitki na badaniach poparcia. Choć polityk sugeruje celowe zaniżanie wyników partii, dane pokazują wyraźny trend, przed którym nie da się uciec – zwłaszcza w cieniu podziałów na prawicy.

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Kandydat PiS na premiera towarzyszył Jarosławowi Kaczyńskiemu w trakcie jego przemówienia przed TK. Politycy największej opozycyjnej partii pojawili się na kolejnej manifestacji, która odbyła się 29 listopada w związku z chęcią likwidacji miasteczka protestacyjnego przez władze Warszawy.

Przemysław Czarnek zdecydował się przemawiać. Tuż po Jarosławie Kaczyńskim wziął w dłoń mikrofon i opowiadał o "obronie suwerenności" Polski, krytykując obecne władze w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Poza wątkami związanymi z chaosem wokół TK nie zabrakło również nawoływania do jedności prawicy, zapowiedzi rozliczeń po zwycięstwie wyborczym w przyszłym roku, a także odniesień do (ostatnio mocno niesprzyjających PiS) sondaży wyborczych.

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PiS jest "niekwestionowanym liderem prawicowej opozycji" pomimo "drukarni"

Czarnek odniósł się do "różnych drukarni", które "usiłują za pieniądze zaniżać (...) wszystkie sondaże". Nie do końca jest jasne, czy były szef MEN miał na myśli media czy same sondażownie, ale jedno jest pewne – musiałby to być spektakularny spisek wymierzony w "niekwestionowanego lidera prawicowej opozycji" – jak Czarnek określa PiS.

Przyjrzyjmy się średniej sondażowej, gdyż jest ona mniej podatna na potencjalne manipulacje. Obecnie, jak podaje strona ewybory.eu, PiS może liczyć na 20,2 proc. głosów. Trend w zestawieniu z poprzednim miesiącem jest jednak spadkowy. Trend jest też znacznie szerszy – z pewnymi wyjątkami PiS traci poparcie od września 2025 roku.

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Najbardziej dynamiczny spadek nastąpił jednak po czerwcu 2026 r. Tuż przed wakacjami średnia sondażowa podawana przez ewybory.eu wciąż była bardzo wysoka – wynosiła 24,4 proc. W trakcie wakacji wynik gwałtownie się jednak zmienił. W sierpniu i wrześniu PiS miało jedne z najniższych notowań w historii. Mowa tu o poziomie około 19 proc.

Przypomnijmy – było to apogeum konfliktu partii z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, wtedy jeszcze stowarzyszeniem, a obecnie stowarzyszeniem z własnym klubem parlamentarnym (dość zresztą licznym, z 40 mandatami, co przekłada się na trzecią pozycję co do liczebności) – Rozwojem Plus. Słowa Czarnka o sabotażu mogą dziwić z jeszcze jednego powodu.

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W większości sondaży (z naprawdę nielicznymi wyjątkami, w których PSL pokonuje próg wyborczy) rząd Donalda Tuska nie ma co liczyć na kolejną kadencję. Wręcz odwrotnie – prawicowe partie systematycznie mogą otwierać przysłowiowego szampana, choć z ważnym zastrzeżeniem.

Na razie dane wskazują na to, że prawica wygra wybory, ale będzie podzielona na cztery bloki – PiS, Konfederację WiN, Konfederację Korony Polskiej i Rozwój Plus (choć relacja tego ostatniego z progiem wyborczym mocno zależy od przyjętego błędu statystycznego). Nawigowanie w tak złożonej światopoglądowo koalicji może być bardzo trudne. Bardzo wyraźne jest jednak to, że Przemysław Czarnek już teraz przymierza się do roli sternika w tym scenariuszu. W końcu jest przecież kandydatem na premiera z ramienia partii, która – ponownie warto przywołać jego słowa – jest "niekwestionowanym liderem prawicowej opozycji".

Czarnek pod TK nawołuje do pokoju na prawicy

Wróćmy pod TK, bo tam odniesień do wspólnego frontu nie zabrakło. – Potrzeba w Polsce zrozumienia. Zrozumienia, że tylko jedność Prawa i Sprawiedliwości i pokój na prawicy, że tylko wspólny pakt senacki, że tylko jak najszersze listy wyborcze Zjednoczonej Prawicy dadzą zwycięstwo wszystkim Polakom – apelował polityk z mównicy.

– Ta jedność, proszę państwa, jest możliwa – zapewniał kandydat na premiera, dodając, że nie można dziś stawiać warunków jedności prawicy, dlatego że "to są czasy, w których albo Polska zwycięży, albo znów, jak to niestety bywało w naszej historii, utraci niepodległość, suwerenność na długie dziesięciolecia". Prawdopodobnie polityk odnosił się do stanowiska Rozwoju Plus wobec Konfederacji Korony Polskiej. Mateusz Morawiecki na razie nie widzi możliwości współpracy ze stronnictwem Grzegorza Brauna po wyborach w 2027 roku.