Znamy kandydata PiS na prezydenta Krakowa. To Michał Drewnicki. naTemat.pl

Kolejny kandydat w najważniejszych wyborach 2026 roku ogłoszony. Prawo i Sprawiedliwość po nieudanej próbie zawiązania sojuszu z Konfederacją odsłania karty. Znamy tym samym komplet kandydatów z najważniejszych partii z prawej strony sporu politycznego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kandydata na prezydenta Krakowa. Wystąpi on w nieoczekiwanym wyścigu wyborczym, który jest następstwem odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Michał Drewnicki to krakowski radny pochodzący z Nowej Huty. Wcześniej brakowało go na "giełdach nazwisk". Okazuje się jednak, że to nie "twarze" krakowskiego PiS takie jak Małgorzata Wasserman czy Łukasz Kmita, a właśnie Drewnicki stanie w szranki m.in. z Aleksandrą Owcą, Marianem Banasiem, Bartoszem Bocheńczakiem i Michałem Klimkiem.

Pośród potencjalnych kandydatów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wymieniano także byłą kurator oświaty, a obecnie szefową struktur partii w Małopolsce – Barbarę Nowak.

REKLAMA

Wciąż nie jest znane nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej, która ma w Krakowie bardzo silny elektorat.

Informacja o starcie Michała Drewnickiego została podana przez Rafała Bochenka w ramach briefingu prasowego po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS przy ul. Nowogrodzkiej.

Kim jest Michał Drewnicki?

Michał Drewnicki to wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i rzecznik prasowy klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Polityk określa się mianem "konserwatysty" i "miłośnika gór". Przedstawiciel władzy samorządowej ma 36 lat. Kandydat PiS na urząd prezydenta Krakowa prowadzi też firmę. Zgodnie z PKD związana jest ona z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

REKLAMA

Polityk osobiście był zaangażowany w zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego.

W 2023 roku Michał Drewnicki kandydował w wyborach do Sejmu z 5. miejsca na liście w okręgu obejmującym Kraków, powiat krakowski, powiat miechowski i powiat olkuski. Obecny kandydat na prezydenta Krakowa z ramienia PiS nie uzyskał wówczas mandatu.

We wspomnianych wyborach kandydatką o najwyższym poparciu w Małopolsce z największej partii opozycyjnej okazała się Małgorzata Wasserman. Posłanka zadeklarowała jednak tydzień temu, że w wyborach w Krakowie nie ma zamiaru brać udziału.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Sondażowym "zwycięzcą" krakowskiej prezydentury był za to Andrzej Duda, który podobnie jak Małgorzata Wasserman, nie był zainteresowany wyścigiem o tron w "mieście królów Polski".

PiS ma kandydata, niesmak po mariażu z Konfederacją wciąż jednak pozostaje

Decyzja o wyborze Michała Drewnickiego na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyścigu o krakoską prezydenturę następuje pięć dni po błagalnym apelu Przemysława Czarnka do "Sławka" i "Krzysia".

29 maja kandydat na premiera z ramienia największej partii opozycyjnej wezwał Konfederację do wystawienia wspólnego kandydata w stolicy Małopolski. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak mają jednak swojego własnego faworyta – Bartosza Bocheńczaka. Liderzy Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei odrzucili tym samym propozycje stworzenia prawicowego frontu.

Czas na odpowiedź partii koalicyjnych

Wybory w Krakowie nastąpią prawdopodobnie w sierpniu. Oznacza to, że partie mają naprawdę niewiele czasu na przygotowanie kampanii i zdobycie sympatii mieszkańców grodu smoka wawelskiego.

Koalicja Obywatelska zdecydowała się na rozwiązanie swoich struktur w Małopolsce i wciąż wstrzymuje się z ogłoszeniem swojego kandydata. W związku z ostatnimi działaniami Donalda Tuska na giełdzie nazwisk pojawiło się jednak dosyć nieoczekiwany gość. Internauci żartują, że dobrym kandydatem, sprzyjającym "posprzątaniu" sytuacji w krakowskich strukturach KO byłby europoseł Bartłomiej Sienkiewicz, "likwidator TVP".

REKLAMA