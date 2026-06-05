TEDi wycofuje ze sprzedaży jeden z modelów air fryera Fot. Shutterstock.com / Francisco Zeledon

Air fryer to zdecydowanie ulubiony sprzęt kuchenny Polaków, który dzisiaj znajdziemy już w niemal każdej kuchni, a jego wybór w sklepach jest ogromny. Niestety, popularna sieć TEDi wydała komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jednego z modeli, ponieważ jego użytkowanie niesie ze sobą niebezpieczeństwo.

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Air fryer to bez wątpienia kuchenny sprzęt XXI wieku. Zrobił on wielką furorę dzięki łatwości w obsłudze, wygodzie (istnieją bowiem sposoby na jego błyskawiczne wyczyszczenie) oraz ogromie możliwości. Poza standardowym smażeniem można w nim przygotowywać wiele innych potraw, a co najważniejsze – znacząco zredukować w nich ilość tłuszczu. Przez tę ogromną popularność na sklepowych półkach wciąż pojawiają się nowe warianty, różniące się np. ceną lub pojemnością.

Popularny dyskont TEDi poinformował jednak ostatnio, że jedna ze sprzedawanych przez nich frytkownic beztłuszczowych może być niebezpieczna w użytkowaniu i pilnie wycofuje ją ze swoich sklepów.

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TEDi wycofuje ze sprzedaży konkretny model air fryera

Sieć sklepów TEDi zamieściła oficjalny komunikat o pilnym wycofaniu z obrotu popularnej frytkownicy beztłuszczowej. Jak przekazują przedstawiciele dyskontu, sprzęt nie spełniał odpowiednich wymagań jakościowych firmy. Problem jest na tyle poważny, że wady fabryczne bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

"Testy wykazały odstępstwa od naszych wymagań jakościowych. Dotyczą one regulacji temperatury oraz wewnętrznego okablowania. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń" – czytamy w oświadczeniu.

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Chodzi dokładnie o model oznaczony jako "Frytkownica na gorące powietrze Elta 32 L" (numer artykułu: 5940600713), który kosztował 90 złotych. Wadliwy sprzęt był powszechnie dostępny w sprzedaży przez ponad rok, a dokładnie od 4 marca 2025 roku do 2 czerwca 2026 roku.

Co zrobić z wadliwym air fryerem?

Z uwagi na realne zagrożenie usterką i pożarem, sieć kategorycznie nie zaleca dalszego użytkowania tego sprzętu. Wszyscy klienci, którzy w podanym wyżej terminie zdążyli zaopatrzyć się w ten konkretny model frytkownicy, powinni podjąć odpowiednie kroki.

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Przedstawiciele TEDi poinformowali, że wycofany produkt można po prostu zwrócić, a sklep gwarantuje oddanie gotówki. Istnieje również możliwość bezproblemowej wymiany felernej frytkownicy na jakikolwiek inny towar o dokładnie tej samej wartości (czyli 90 zł). Zwrotu i wymiany można dokonać w dowolnym sklepie TEDi na terenie całego kraju.

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