Zełenski porównuje działania Nawrockiego do byłego premiera Węgier Fot. Shutterstock.com

Wołodymyr Zełenski w swoim ostatnim wywiadzie skomentował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy stwierdził, że głowa polskiego państwa działa pod wpływem wewnętrznej walki politycznej. Zdecydował się także na niespodziewane porównanie do... Viktora Orbána.

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W niedzielę Wołodymyr Zełenski wystąpił w wywiadzie na antenie ukraińskiej stacji telewizyjnej TSN. Głównym tematem rozmowy stał się głośny ruch Karola Nawrockiego. Decyzja polskiego prezydenta z piątku 19 czerwca o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia wywołała bowiem ogromne poruszenie na arenie międzynarodowej. Ukraiński przywódca postanowił odnieść się do tej sytuacji w dość zdecydowanych słowach.

Zełenski o wyborach w Polsce. W tle polityka Orbána

Podczas rozmowy Zełenski wyraził przekonanie, że ostatnie kroki podejmowane przez prezydenta Polski nie wynikają z faktycznej polityki zagranicznej, a są raczej czystą kalkulacją na krajowym podwórku. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność utrzymania dobrych relacji między naszymi państwami.

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– Nie możemy nie być partnerami ani przyjaciółmi z Polakami, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Nienawiść w społeczeństwie doprowadzi jedynie do wzrostu określonych wskaźników popularności – tłumaczył ukraiński przywódca.

Zełenski wprost zasugerował, że polski prezydent traktuje pogorszenie relacji z Kijowem jako wygodne narzędzie do budowy własnego kapitału. – Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa – ocenił stanowczo. Następnie polityk pokusił się o bardzo mocne zestawienie, nawiązując do postawy byłego premiera Węgier.

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– To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy – pouczał ukraiński przywódca.

Trudne relacje i nietypowy prezent powitalny

W trakcie wywiadu na antenie TSN pojawił się również nieznany wcześniej opinii publicznej wątek. Wołodymyr Zełenski wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim w Polsce. Okazuje się, że już na samym początku tej znajomości pojawił się cień wspólnej, tragicznej przeszłości.

– Przyjechałem do niego, a jego prezentem dla mnie przy powitaniu była książka o tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie mówiłem o tym ludziom. Spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ podejmuje działania, które uważam za niewłaściwe – wyznał prezydent Ukrainy.

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Karol Nawrocki odbiera order, a ukraińscy politycy zwracają swoje odznaczenia

Cały ten dyplomatyczny zgrzyt jest bezpośrednim pokłosiem niedawnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który oficjalnie nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imię "Bohaterów UPA". W naszym kraju Ukraińska Powstańcza Armia jest powszechnie uznawana za sprawczynię okrutnej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Ten ruch Kijowa natychmiast spotkał się nad Wisłą z potężną falą oburzenia ze strony kluczowych postaci polskiej polityki. Sami Polacy również mieli okazję ocenić w sondażu, czy ukraiński przywódca powinien za ten krok stracić order.

W odpowiedzi na te wydarzenia, w piątek 19 czerwca Karol Nawrocki poinformował o swoim ostatecznym ruchu, na który niecierpliwie czekał m.in. Sławomir Mentzen. – Wobec zgody Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy – zadeklarował prezydent RP.