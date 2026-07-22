Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Jest data Fot. Shutterstock.com

Wszystko wskazuje na to, że w czwartek w południe na Nowogrodzkiej dojdzie do ostatecznego starcia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS nie chce w swojej partii żadnych innych stowarzyszeń politycznych, natomiast były premier konsekwentnie propaguje swój ruch Rozwój Plus. Internet już zapłonął, a co dopiero będzie jutro...

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Jarosławowi Kaczyńskiemu ewidentnie odwidziało się w kwestii stowarzyszeń politycznych. Przypomnijmy, że 15 lipca kierownictwo PiS wydało jasny zakaz przynależenia członków partii do jakichkolwiek tego typu organizacji. Ostateczny termin na podjęcie decyzji mija już w czwartek 23 lipca i do tego czasu politycy PiS muszą złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Z partyjnego polecenia otwarcie wyłamał się jednak Mateusz Morawiecki. Wiele wskazuje na to, że były premier nie zamierza tak po prostu rezygnować ze swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus, które formalnie uruchomił w kwietniu tego roku. Do tej pory polityk jedynie dumnie promował swój ruch, co nie umknęło uwadze władz partii.

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Będzie spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim na Nowogrodzkiej

Czy Mateusz Morawiecki w końcu się doigrał i został wezwany na dywanik do Jarosława Kaczyńskiego? Czy może w czwartek usłyszymy coś zupełnie innego? O spotkaniu obu polityków poinformował w środę 22 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek w mediach społecznościowych.

"Jutro o godzinie 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego – prezesa PiS z p. wiceprezesem Mateuszem Morawieckim" – przekazał zdawkowo rzecznik PiS w serwisie X.

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