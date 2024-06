Max już w Polsce! Oto tytuły, które trzeba tam obejrzeć. Nie tylko "Ród smoka 2" [LISTA]

Zapomnijcie już o HBO Max. Za nami premiera platformy Max w Polsce! Choć oferta serwisu jest podobna do poprzedniego, znajdziemy w niej mnóstwo nowych zagranicznych produkcji, a także tych rodzimych. Za kilka dni czeka nas wyjście drugiego sezonu "Rodu smoka", który jest prequelem "Gry o tron". Oto, co warto obejrzeć w Max.

Max w Polsce. Oto ceny pakietów

Premiera platformy Max w Polsce jest wynikiem rebrandingu spowodowanego fuzją Warner Media i Discovery. Długo wyczekiwany serwis zadebiutował u nas we wtorek (11 czerwca).

Max oferuje widzom trzy pakiety. Pierwszy (podstawowy) będzie kosztować 19,99 zł miesięcznie (199 zł rocznie) – usługa ta posiada ograniczoną liczbę reklam. Za drugi (standardowy) zapłacimy 29,99 zł miesięcznie (299 zł rocznie) – posiadacze tego pakietu będą oglądać seriale i filmy bez reklam (z możliwością pobrania do 30 tytułów w trybie offline).

Cena trzeciego i zarazem ostatniego pakietu (premium) wyniesie 49,99 zł miesięcznie (499 zł rocznie). W ramach tej usługi widzowie otrzymają możliwość oglądania tytułów na czterech ekranach jednocześnie w jakości Full HD i 4K (i pobrania do 100 produkcji w trybie offline).

Co obejrzeć na Max? [LISTA]

Warto mieć na uwadze, że wiele tytułów znajdujących się w bibliotece Max pokrywa się z tymi, które mogliśmy znaleźć w ofercie HBO Max. Ze względu na połączenie Warner Media i Discovery do serwisu trafiły produkcje z Playera oraz stacji TVN.

1. Ród smoka (drugi sezon)

Gdy mówimy o HBO, od razu z tyłu głowy pojawia nam się "Gra o tron". Polski debiut Max złożył się w czasie z premierą drugiego sezonu "Rodu smoka", który również powstał na podstawie prozy George'a R.R. Martina i skupia się na krwawej historii rodu Targaryenów.

W kontynuacji adaptacji "Ogień i krew" tzw. Taniec Smoków, czyli konflikt między Targaryenami (obozem czarnych) a Hightowerami (obozem zielonych), zaostrza się. W finale poprzedniej odsłony widzieliśmy, jak wiekowa smoczyca Vhagar, którą latał Aemond Targaryen, syn Alicent Hightower, zabija Lucerysa – dziecko Rhaenyry Targaryen.

Showrunnerzy serialu zapowiedzieli, że w drugim sezonie zobaczymy więcej smoków i więcej gore. Jak przyznała odtwórczyni roli Alicent, Olivia Cooke, w jednym z pierwszych odcinków ujrzymy sekwencję, która będzie znacznie brutalniejsza od tego, co mogliśmy widzieć w ośmiu odsłonach "Gry o tron".

W obsadzie nie zabraknie Matta Smitha ("Doktor Who") jako Daemona Targaryena, Emmy D'Arcy ("Wolne") jako Rhaenyry, Rhysa Ifansa ("Notting Hill") jako Otto Hightowera, Fabiena Frankela ("Wąż") jako ser Cristona Cole'a, Ewana Mitchella ("Saltburn") jako Aemonda, Toma Glynna-Carneya ("Dunkierka") jako Aegona Targaryena i Harry'ego Colletta ("Doktor Dolittle") jako Jacaerysa Velaryona.

Pierwszy odcinek trafi do serwisu Max w poniedziałek (17 czerwca).

2. Skazana

W dniu polskiej premiery Max do oferty serwisu trafił finałowy sezon serialu "Skazana" z Agatą Kuleszą ("Ida") w roli głównej, Produkcja skupia się na przygodach sędzi Alicji Mazur, która jest specjalistą od spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej. Przypomnijmy, że w dniu jej ślubu doszło do morderstwa. Kobieta jako jedyna miała na rękach ślady krwi, przez co stała się główną podejrzaną w sprawie. Motyw? Ofiarą była exdziewczyna pana młodego.

Na ekranie – oprócz Agaty Kuleszy – widzimy Aleksandrę Adamską ("Królestwo kobiet"), Martę Malikowską ("Śubuk"), Martynę Byczkowską ("1670"), Adama Woronowicza ("Teściowie"), Michała Czerneckiego ("Każdy wie lepiej"), Bartłomieja Topę ("Drogówka") i Tomasza Schuchardta ("Wielka woda").

Fabuła czwartego sezonu kręci się wokół śledztwa w sprawie Hepnera. "Prokurator Sobecki i komisarz 'Mario' Piotrowski są początkowo bezradni. Solidarność Pati i Kosy z Alicją uniemożliwia skazanie winnej. Śledczy postanawiają zmienić taktykę i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego z powrotem do jednej celi w Zabrzu" – czytamy na stronie TVN.

3. Diuna

"Diuna" z Timothéem Chalametem ("Tamte dni, tamte noce") została wyprodukowana przez Warner Bros. W ofercie Max znalazła się zarówno pierwsza, jak i druga część przygód Paula Atrydy. Serio – jako widowisko – porównywana jest do fenomenu trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Ostatnia odsłona zarobiła na całym świecie blisko 711 mln dolarów.

Warner Bros. ma więc w swoim posiadaniu kurę znoszącą złote jajka. Nie powinno zatem dziwić, że na fali wszelakich prequelów i remake'ów wytwórnia zamówiła serial poświęcony kobiecemu zakonowi Bene Gesserit.

W 2024 roku na platformie Max ma wylądować miniserial science fiction pod tytułem "Diuna: Proroctwo". Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, akcja nadchodzącej produkcji rozgrywa się 10 tys. lat przed narodzinami Paula i skupia się na historii dwóch sióstr z rodu Harkonnenów.

W głównej roli obsadzono znakomitą Emily Watson, którą w 1997 i 1999 roku nominowano do Oscara za występy w "Przełamując fale" oraz "Hilary i Jackie". Brytyjska aktorka wcieli się w Valyę Harkonnen, drugą Matkę Wielebną Bene Gesserit.

4. Harry Potter

W Max znajdziemy wszystkie filmy z serii "Harry Potter" na kanwie książek J.K. Rowling, a także trylogię prequeli "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" z Eddiem Redmaynem ("Teoria wszystkiego") i Judem Lawem ("Firebrand").

Dyrektor generalny i prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ogłosił, że w 2026 roku w bibliotece Max pojawi się serialowy reboot siedmiu tomów powieści o "chłopcu, który przeżył". Obsada nowej adaptacji "Harry'ego Pottera" nie jest znana, aczkolwiek twórcy pragną przenieść na ekran więcej wątków niż reżyserzy filmów z Danielem Radcliffem ("Zaginione miasto"), Emmą Watson ("Małe kobietki") i Rupertem Grintem ("Servant").

Fani Harry'ego, Rona i Hermiony nie mogą doczekać się wysokobudżetowego projektu Warner Bros. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach popularność "Harry'ego Pottera" zmalała.

5. DC

Warner Bros. zajmuje się również studiem filmowym DC Studios, które tworzy filmy i seriale z bohaterami z komiksów DC Comics. W bibliotece Max uwzględniono więc takie tytuły jak: "Aquaman i Zaginione Królestwo" z Jasonem Momoą ("Diuna"), "Shazam! Gniew bogów" z Rachel Zegler ("Ballada ptaków i węży"), "Liga Sprawiedliwości" z Henrym Cavillem ("Wiedźmin"), "Flash" z Ezrą Millerem ("Musimy porozmawiać z Kevinem"), serial animowany "Harley Quinn" i trylogia "Batman" Christophera Nolana ("Oppenheimer").

6. Władca Pierścieni

W Max obejrzymy też trylogię "Władcy Pierścieni" nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. Filmy z Elijah Woodem ("Yellowjackets"), Viggo Mortensenem ("Green book") i Ianem McKellenem ("X-Men") mają ponad dwadzieścia lat i do dziś świecą przykładem jako jedna z najlepszych serii fantasy.

Po adaptacji "Hobbita, czyli tam i z powrotem" Warner Bros. pracuje nad filmem anime ze świata J.R.R. Tolkiena - "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Możemy spodziewać się, że dzieło dołączy do oferty Max na przełomie 2024 / 2025 roku.

Ponadto Jackson zdradził, że razem z Andym Serkisem (odtwórcą roli Golluma) rozwija projekt o nazwie "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", którego premierę zaplanowano na 2026 rok.

7. Seriale i reality show TVN

W Max obejrzymy dotychczasową zawartość platformy Player. W streamingu znajdziemy więc wiele reality show i seriali telewizyjnych produkcji TVN-u. Na liście umieszczono m.in.: "Hotel Paradise", "The Traitors", "Mam talent!", "Brzydulę 2", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Klarę. I bóg stworzył kobietę", "Behawiorystę", "Mojego agenta", "Miłość jest wszystkim" oraz "Pati".

