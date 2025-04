Co obejrzeć w weekend 4-6 kwietnia w TV, streamingu i kinie? Fot. Paramount / Courtesy Everett Collection; Montaż: naTemat

Co obejrzeć w weekend w TV, streamingu i kinie? (4-6.05 2025)

STREAMING

Puls (NETFLIX)

Willa Fitzgerald i Colin Woodell w serialu "Puls" Fot. materiał prasowy / Netflix

Netflix ma konkurencję dla "The Pitt" platformy Max. Od czwartku w serwisie obejrzymy serial medyczny zatytułowany "Puls", w którym nie zabraknie pikantnych wątków miłosnych jak w słynnych "Chirurgach". Jego akcja rozgrywa się w czasie huraganu, który nawiedza Miami. Lekarka Danny Simms niespodziewanie otrzymuje awans, gdy doktor Xander Phillips zostaje zawieszony. Napięcie rośnie z każdą minutą, pogoda pogarsza się, a relacja dwójki medyków powoli zaczyna pokazywać swoje prawdziwe barwy.

W produkcji zagrali m.in. Willa Fitzgerald ("Strange Darling"), Colin Woodell ("Noc oczyszczenia"), Jessie T. Usher ("The Boys"), Justina Machado ("Oszukać przeznaczenie") i Jack Bannon ("Gra tajemnic").

Devil May Cry (NETFLIX)

Kadr z serialu "Devil May Cry" Fot. materiał prasowy / Netflix

"Devil May Cry" to anime na podstawie serii gier o tym samym tytule, która skupia się na łowcach demonów. Pół-demonem, pół-człowiekiem o imieniu Dante próbuje powstrzymać inwazję piekielnych istot, które zagrażają Ziemi. Przywódcą niebezpiecznej hordy jest tajemnicza postać o pseudonimie Biały Królik.

Adaptacja gry japońskiego wydawcy Capcom liczy 8 odcinków. W jej obsadzie dubbingowej wymieniono m.in. Johnny'ego Yong Boscha ("Power Rangers"), Scout Taylor-Compton ("Halloween"), Hoona Lee ("Banshee"), Chrisa Coppolę ("Cień") i Robbiego Daymonda ("Spider-Man"). Co ciekawe, piosenkę otwierającą serial stworzył sławny zespół nu metalowy Limp Bizkit.

Kwestia seksu i śmierci (DISNEY+)

Michelle Williams w serialu "Kwestia seksu i śmierci" Fot. materiał prasowy / Disney+

"Kwestia seksu i śmierci" jest miniserialem z gatunku dramatu komediowego, w którym główną rolę odgrywa laureatka dwóch Złotych Globów (za "Mój tydzień z Marilyn" i "Fosse/Verdon"), Michelle Williams. Molly – po tym, jak dowiedziała się, że ma raka piersi z przerzutami – rozstaje się z mężem, z którym żyła 15 lat. Przed odejściem z tego świata kobieta chce odkryć swoją seksualność.

Na ekranie u boku odtwórczyni Marilyn Monroe zobaczymy m.in. Jenny Slate ("It Ends With Us"), Rob Delaney ("Deadpool & Wolverine"), David Rasche ("Wszystko o moim starym"), Jay Duplass ("Bliskość") i Sissy Spacek ("Carrie").

TELEWIZJA

Mission: Impossible – Rogue Nation

Tom Cruise w filmie "Mission: Impossible – Rogue Nation" Fot. kadr z filmu "Mission: Impossible 5"

TVN, piątek, 4 kwietnia o godz. 20:00

W piątek części "Misji niemożliwej" Ethan Hunt i jego ekipa muszą powstrzymać niebezpieczną organizację przestępczą o nazwie Syndykat, która pragnie położyć kres działaniom niezależnej agencji Impossible Mission Force. Tom Cruise ("Wywiad z wampirem") na potrzeby tej roli sam wykonywał wyczyny kaskaderskie. Podczas jednego z ekstremalnych popisów wspinał się po lecącym samolocie.

W "Rogue Nation" z 2015 roku wystąpili Simon Pegg ("Wysyp żywych trupów"), Rebecca Ferguson ("Diuna"), Jeremy Renner ("Avengers"), Alec Baldwin ("Sok z żuka"), Sean Harris ("Król") oraz Simon McBurney ("Nosferatu") i Jingchu Zhang.

Uciekaj!

Danielowi Kaluuya w filmie "Uciekaj!" Fot. kadr z filmu "Uciekaj!"

Polsat, piątek, 4 kwietnia o godz. 23:10

Horror psychologiczny "Uciekaj!" przyniósł Jordanowi Peele'owi ("Oni") statuetkę Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. W filmie śledzimy losy czarnoskórego Chrisa, który jedzie poznać rodziców swojej białej dziewczyny, Rose. W bogatej posiadłości państwa Armitage'ów panuje dziwna atmosfera. Wszyscy mają obsesję na punkcie nowego gościa.

Główna rola przypadła Danielowi Kaluuyi ("Skins"), a pozostałe kreacje Allison Williams ("Dziewczyny"), Catherine Keener ("Capote") i Bradleyowi Whitfordowi ("Opowieść podręcznej").

Jak stracić chłopaka w 10 dni

Kate Hudson i Matthew McConaughey w filmie "Jak stracić chłopaka w 10 dni" Fot. materiał prasowy

TVN, sobota, 5 kwietnia o godz. 21:35

"Jak stracić chłopaka w 10 dni" to komedia romantyczna, w której Kate Hudson ("U progu sławy") próbuje najpierw uwieść, a następnie zniechęcić do siebie Matthew McConaugheya ("Interstellar"). Andie, dziennikarka magazynu dla kobiet, dostaje zadanie od swojej pracodawczyni. Musi napisać artykuł o tym, co takiego w kobietach doprowadza mężczyzn do szału. Bohaterka ma 10 dni, by sprawdzić, jak szybko rzuci ją facet.

W filmie ujrzymy m.in. Kathryn Hahn ("To zawsze Agatha"), Adama Goldberga ("Szeregowiec Ryan") i Bebe Neuwirth ("Zdrówko!").

KINO

Minecraft: Film

Jack Black w "Minecraft: Film" Fot. materiał prasowy

"Minecraft" to gra wideo z otwartym światem, w której gracze przy użyciu sześciennych bloków mogą budować wszystko, co tylko chcą. Za kamerą filmowej adaptacji, która już przed premierą stała się memem, stanęło małżeństwo Jareda i Jerushy Hess ("Napoleon Wybuchowiec"). Fabuła wygląda następująco: czteroosobowa grupka zostaje wciągnięta przez tajemniczy portal i przeniesiona do komputerowego uniwersum, w którym krąży legenda o niejakim Steve'ie.

Twarzami produkcji są Jason Momoa ("Aquaman"), Jack Black ("Szkoła rocka"), Emma Myers ("Wednesday") i Jennifer Coolidge ("Biały Lotos").

Królestwo Kensuke

Kadr z filmu animowanego "Królestwo Kensuke" Fot. materiał prasowy

Chłopiec i jego pies rozbijają się podczas sztormu na wyspie. 11-latek spotyka tam byłego japońskiego żołnierza, Kensuké, który od wielu lat żyje na odludziu w towarzystwie orangutanów. Animacja "Królestwo Kensuke" powstała na kanwie powieści dla dzieci z 1999 roku pióra Michaela Morpurgo.