Gołębiewski w Pobierowie Fot.Gołębiewski Pobierowo/Facebook

Dyskusje wokół inwestycji na naszym wybrzeżu ustąpiły miejsca danym finansowym. Nowo otwarty Gołębiewski w Pobierowie ma za sobą pierwszy pełny sezon letni, a liczba przyjętych gości zaskoczyła nawet samą dyrekcję obiektu.

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Morski kolos, nazywany ze względu na swoją skalę jednym z najbardziej widowiskowych projektów w tej części Europy, od początku budził ogromne emocje. Zaczęło się od wątpliwości, czy tak pokaźnych rozmiarów inwestycja nie zaburzy krajobrazu na naszym wybrzeżu. Po drodze wyszło na jaw, że gigant z Pobierowa tak naprawdę nie ma prawa nazywać się hotelem, bo nie przeszedł odpowiedniej procedury zaszeregowania.

Oliwy do ognia dolała wizyta Książula, który ostro skrytykował nieporadność Gołębiewskiego wobec lipcowej fali upałów i zażądał zwrotu pieniędzy za pobyt. Afera poniosła się tak intensywnie, że nawet UOKiK zaczął publicznie wypowiadać się ws. praw konsumentów. Mimo wszystkich kontrowersji obiekt cieszył się dużą popularnością. Znane są już pierwsze oficjalne wyniki podsumowujące lipiec i sierpień 2026.

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Dwa miesiące Gołębiewskiego w Pobierowie. Statystyki zaskakują

Chociaż gigant w Pobierowie skutecznie odstrasza ceną, w ciągu 62 dni tegorocznych wakacji w obiekcie zarejestrowano ponad 30 tysięcy rezerwacji pokoi, co przełożyło się na przeszło 88 tysięcy osobonoclegów (jednostka miary w hotelarstwie i turystyce, która oznacza pobyt jednej osoby przez jedną noc).

Z danych Gołębiewski Holding, cytowanych przez "Business Insider", wynika, że każdego dnia z usług kompleksu korzystało średnio ok. 1,4 tysiąca osób. Skalę operacji najlepiej obrazuje jednak statystyka zaplecza gastronomicznego i rekreacyjnego. W hotelowej Restauracji Czerwonej wydano ponad 209 tysięcy posiłków, natomiast w strefie SPA wykonano ponad 1,2 tysiąca zabiegów.

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– Spodziewaliśmy się bardzo dużego zainteresowania, ale dopiero podsumowanie całych wakacji pokazuje rzeczywistą skalę tego zjawiska – skomentowała Barbara Garczyńska, dyrektor Gołębiewskiego w Pobierowie.

Niemieccy turyści na czele zagranicznych gości

Choć główną grupę odbiorców stanowili Polacy, obiekt przyciągnął także gości z zagranicy. Nic dziwnego: w ostatnich latach nasz kraj skutecznie przyciąga dalszych i bliższych sąsiadów, a zagraniczne media coraz częściej rozpisują się o polskich atrakcjach. Od początku lipca do końca sierpnia w Pobierowie zarejestrowano blisko 1,7 tysiąca noclegów gości spoza Polski. Ponad trzy czwarte z tej liczby – ponad 1,3 tysiąca – przypadło na turystów z Niemiec. Na liście zagranicznych odwiedzających znaleźli się również obywatele Czech, Szwecji, Litwy i Austrii.

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