Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu lubelskim?

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W lubelskim w szranki staną ze sobą m.in. rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek i Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego. Jedynką na liście KE jest tu Krzysztof Hetman – wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Okręg nr 8 to okręg lubelski. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie. To powiaty janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasto na prawach powiatu – Lublin.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Witold Tumanowicz chyba najlepiej dał się zapamiętać jako wiceprezes i jeden z głównych organizatorów Marszu Niepodległości. Zasiada również w zarządzie Ruchu Narodowego. Reprezentuje ducha środowisk pro-life. Wspierał organizację obchodów Narodowego Dnia Życia oraz Marszów Dla Życia i Rodziny, które promują wartości pełnej ochrony życia ludzkiego i szacunek dla rodziny.O Witoldzie Tumanowiczu pisaliśmy w naTemat: Wywiad o zablokowaniu Marszu Niepodległości w 2018 r ,;Wicestarosta powiatu świdnickiego, zdecydowany przeciwnik przyjmowania islamskich uchodźców w Polsce. Prezes Regionu Lubelskiego Partii Wolność, Członek Zarządu Krajowego, Członek Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku Miast Polskich. Prywatnie mąż córki Janusza Korwin-Mikkego – Korynny.Urodzony na Wołyniu. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W wyborach samorządowych w 2018 otwierał okręgową listę komitetu Jedność Narodu do sejmiku województwa lubelskiego, otrzymując 118 głosów. Komitet nie osiągnął jednak progu wyborczego.Uczestnik obrad Okrągłego Stołu oraz poseł na Sejm RP I i II kadencji. Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, współzałożyciel i legenda NSZZ "Solidarność". Był aresztowany w maju 1986, zwolniono go we wrześniu tego samego roku na mocy amnestii. Obok Andrzeja Wajdy i Aleksandra Paszyńskiego był współzałożycielem Agory S.A.O Zbigniewie Bujaku pisaliśmy w naTemat:Była wiceprzewodnicząca Form równych Szans i Praw Kobiet województwa lubelskiego, wspomagająca wiele inicjatyw społecznych na rzecz praw kobiet i szeroko pojętej równości, inicjatorka utworzenia Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Puławy. Była pracownica Kancelarii Sejmu RP. Niedawno było głośno o aferze mobbingowej w szeregach Wiosny , której negatywną bohaterką była Monika Pawłowska."Tamtego dnia poczułem, że wszystko co robię, kompletnie nie ma sensu, bo wszystko jest na pokaz. Monika po wszystkim dodała, że 'jak już ku*wa coś takiego robią, to chociaż ona ma być na zdjęciach'" – pisał były już członek młodzieżówki Wiosny.Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działa w lubelskim Klubie Krytyki Politycznej. Brał udział w proteście przeciw zwolnieniom pracownic obsługi na UMCS. Jest działaczem związku zawodowego Solidarność 80., był członkiem partii Zielonych. Jest gejem, wspierał Marsz Równości w Lublinie Europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2012 r. także wiceprezes tej partii. Był jednym z członków Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za bojkotem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, po zamachu na Skripalów. W latach 2010–2014 marszałek województwa lubelskiego.O Krzysztofie Hetmanie pisaliśmy w naTemat:Była minister sportu i turystyki w rządzie Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2013. Obecnie członkini Komisji Finansów Publicznych, pracowała też w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (2016–2017). W 2017 r. wydała książkę zatytułowaną "Wszystko się stało".O Joannie Musze pisaliśmy w naTemat:Riad Haidar to ordynator oddziału neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. W 1972 roku przyjechał na studia medyczne do Lublina z Syrii. W Polsce poznał swoja żonę, z którą ma trójkę synów. W tym Emila Haidara znanego z burzliwego rozwodu z Dorotą Dodą Rabczewską. W przeszłości krytykował Angelę Merkel w wywiadzie dla naTemat za pomysł rozlokowania uchodźców z Syrii na terenie państw UE.Była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od 2016 r. członkini Rady Mediów Narodowych. Jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Po niedawnych trąbach powietrznych, które przeszły przez Lubelszczyznę, została skrytykowana za "lansowanie się na krzywdzie poszkodowanych osób". Szefowa Rady Mediów Narodowych uczestniczyła z Mateuszem Morawieckim w sztabie kryzysowym związanym z przejściem przez region tornada.O Elżbiecie Kruk pisaliśmy w naTemat:Rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości, od 2018 r. wicemarszałek Sejmu. Od niedawna jest też liderką partii na Lubelszczyźnie, co uznano za awans od Jarosława Kaczyńskiego. Jej królestwo to: Chełm, Zamość, Biała Podlaska.O Beacie Mazurek pisaliśmy w naTemat:Radny wojewódzki, prezes lubelskiego oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest rolnikiem. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.Nauczycielka akademicka z UMCS w Lublinie, polityczka Razem, współtwórczyni m.in. Lubelskiej Koalicji Na Rzecz Kobiet czy Lubelskiego Ruchu Miejskiego. Proponuje usprawnienie systemu opieki okołoporodowej oraz darmowy dostęp do antykoncepcji. Poza tym domaga się kompleksowej edukacji seksualnej młodzieży.Mieszkaniec Lublina. Z wykształcenia politolog. Jest członkiem Partii Razem. Startował również w wyborach do Sejmu w 2015 r.Prezeska Fundacji HerStory, specjalistka ds. PR i społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunkach historia, socjologia, animacja kultury i kulturoznawstwo.Poseł stowarzyszenia Kukiz'15. Był jednym z posłów, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy znoszący obowiązek szczepień ochronnych w Polsce.Wiceprzewodniczący Kukiz'15 Lublin. Przedsiębiorca, zajmuje się przetwórstwem owocowym.Polityk partii Kukiz'15.