Polacy chcą konkretnych działań od Karola Nawrockiego ws. ostatnich rosyjskich prowokacji Fot. Shutterstock.com

Nasilające się w ostatnich tygodniach prowokacje Rosji na państwach NATO wywołują spory niepokój wśród ich mieszkańców. Świadczą o tym chociażby wyniki najnowszego sondażu, w którym zapytano Polaków, czy w obecnej sytuacji Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

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– Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom: "Jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować" – alarmował niedawno Radosław Sikorski na forum Council on Foreign Relations w Nowym Jorku, co zelektryzowało pół świata.

Również Donald Tusk przemawiając ostatnio w Sejmie ujawnił "najbardziej prawdopodobny scenariusz" ws. Rosji, w którym wymieniał m.in. uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Napięta sytuacja wywołana rosyjskimi prowokacjami zmusza więc rządzących do podjęcia odpowiednich kroków w tej sprawie i zadbania o bezpieczeństwo obywateli. Czego z kolei Polacy oczekują od prezydenta Karola Nawrockiego?

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Sondaż jasno określa oczekiwania wobec głowy państwa. Polacy chcą Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W ostatnim badaniu opinii publicznej, przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie portalu Onet, respondentom zadano następujące pytanie: "Czy uważa Pani/Pan, że w obecnej sytuacji (prowokacje militarne przez Rosję) prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?". Wyniki sondażu mówią same za siebie i potwierdzają nastroje panujące w społeczeństwie. Aż 56,3 proc. Polaków, czyli ponad połowa badanych, popiera pomysł zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) przez Karola Nawrockiego. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest zaledwie 16,3 proc. ankietowanych osób.

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Pozostała część uczestników badania nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie. Grupa niezdecydowanych, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć", wynosi 15,1 proc. Z kolei 12,3 proc. ankietowanych w ogóle nie ma zdania na ten temat.

Zwolenników zwołania RBN jest wyraźnie więcej w każdej grupie wiekowej, a także w podziale na kobiety i mężczyzn. Jak więc widać na podstawie tych danych, Polacy oczekują od prezydenta zdecydowanych kroków w obecnej sytuacji.

Rosyjskie prowokacje militarne narastają w całym regionie

Rosyjskie prowokacje militarne eskalują w ostatnim czasie i stają się coraz bardziej uciążliwe. Zaledwie kilka dni temu na północy naszego kraju (niedaleko miejscowości Braniewo) doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Wcześniej miały miejsce ataki przy granicy, kiedy to jeden rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa zaledwie 2 km od granicy z Polską, a inny spadł w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

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Pod koniec lipca wszyscy mówili z kolei o pocisku manewrującym Ch-101 z Rosji, który naruszył przestrzeń powietrzną naszego kraju. Na tle tych wydarzeń obecność nieoznakowanych rosyjskich maszyn nad Morzem Bałtyckim również staje się niemal normą.

A podejrzane incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej oraz infrastruktury krytycznej dotyczą nie tylko naszego kraju. W naTemat opisywaliśmy niedawno dwa niepokojące incydenty w Niemczech, do których doszło w jeden dzień. Miały tam miejsce prawdopodobne ataki dronów na obiekty energetyczne, a jeden z ładunków znaleziono zaledwie 30 kilometrów od granicy z Polską.